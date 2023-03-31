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İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? BELBİM'den İstanbulkart için çerçeve sözleşmesi açıklaması

31.03.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerçeve sözleşmesi, BELBİM'in İstanbulkart ile ilgili yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. E-posta mesajı olarak gelen Çerçeve Sözleşmesi İstanbullular tarafından kabul veya reddedilebilmektedir. Peki, İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? İşte, BELBİM'den İstanbulkart için yapılan açıklamanın detayları...

İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? BELBİM'den İstanbulkart için çerçeve sözleşmesi açıklaması

Çerçeve sözleşmesi ile ilgili araştırmalar BELBİM'in İstanbulkart açıklaması sonrası hız kazandı. İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi bugün itibarıyla ile yürürlüğe girecek şekilde yenilendi. İşte, İstanbulkart çerçeve sözleşmesi ile ilgili detaylar...

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMI NEDİR?

İstanbulkar çerçeve sözleşmesinin konusu, BELBİM tarafından Müşteri’ye sunulacak Hizmet’lerin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, Belbim tarafından sunulan Hizmet’lere ilişkin hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir.

Belbim Ödeme Araçları’nın toplu taşıma araçlarında kullanılmasına ilişkin hükümler Toplu Ulaşım Sisteminin işleticisi/sahibi olan ilgili kurum tarafından yayımlanan yönetmelik, kullanım koşulları vb. dokümanlarda (İstanbulkart için Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği ve UKOME kararlarında, diğer ödeme araçları için ilgili ürün internet sitesinde yayımlanan kurallar vb.) ve ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’de yer alan Hizmet’lere dair koşullar, ilgili Hizmet’lerin Belbim tarafından sunulmaya başlandığı tarihte hüküm ifade edecektir.

İSTANBULKART ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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