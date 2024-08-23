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  4. İstanbulkart'ta öğrenci indirimine '30 yaş sınırı' ile ilgili yeni detay! AK Parti dava açtı

İstanbulkart'ta öğrenci indirimine '30 yaş sınırı' ile ilgili yeni detay! AK Parti dava açtı

23.08.2024 22:22
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımda "Öğrenci İstanbulkartı"ndan yararlanamayacak olmasına yol açan İBB Meclisi kararının iptali için dava açtıklarını duyurdu.

İstanbulkart'ta öğrenci indirimine '30 yaş sınırı' ile ilgili yeni detay! AK Parti dava açtı

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 yaş üstü öğrencilerin ulaşımda 'Öğrenci İstanbulkartı'ndan yararlanamayacağına ilişkin İBB uygulamasının iptali için davamız açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu konuda vatandaşı bilgilendirmeye devam edeceğini belirten Türkyılmaz, uygulamanın iptaline yönelik dava açmak isteyenler için mahkemeye sunulan dava dilekçesinin görseline de paylaşımında yer verdi.

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Türkyılmaz'ın İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunduğu dilekçede, İBB Meclisi tarafından alınan kararın, anayasal güvence altına alınmış eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

"Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." ifadesinin yer aldığı Anayasa'nın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. maddesine değinilen başvuru dilekçesinde, söz konusu karar ile makul, geçerli bir neden gösterilmeden öğrenci tanımına yaş kısıtlaması getirilerek toplumda aynı statüdeki (öğrenci) kişilere farklı muameleler yapılmasının önünün açıldığı kaydedildi.

Dilekçede, idarenin takdir yetkisini kullanırken eşitlik ilkesini gözetmesi gerektiği, hukukun temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesine aykırı işlemler yapılamayacağının yüksek mahkemenin kararı ile sabit olduğu ifadesi yer aldı.

"Kamunun gelir-gider dengesinin sağlanması adına, İstanbul toplu ulaşım araçlarında uzun yıllardan beri uygulanmakta olan ve binlerce öğrencinin faydalanmakta olduğu 'Öğrenci İstanbulkartı'nın kullanıcı kapsamının makul ve geçerli nedenler olmaksızın daraltılması, yalnızca yaş kısıtlaması getirilerek İstanbul halkının öğrencilerinin farklı muamelelere tabi tutulmasını meşrulaştırmamaktadır." ifadesi kullanılan dilekçede, "İBB Meclisince 11 Temmuz 2024'te alınan 1060 karar numaralı belediye meclis kararının iptali ile kararın uygulanmasının telafisi güç zararların doğmasına neden olacağı sebebiyle ivedilikle yürütmesinin dava sonuna kadar durdurulmasına karar verilmesi" talep edildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart ibb
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