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İstanbulkart uygulaması açılmıyor, İstanbulkart'a giremiyorum çözümü nedir? İstanbulkart uygulaması açılmıyor sorunu ve çözümü

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.12.2024 23:55
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Her geçen gün gelişen teknoloji ve hayatın her alanında kullanılmaya başlanan internet ile birlikte günlük hayatı kolaylaştırma amacıyla çeşitli uygulamalar üretilmekte ve geliştirilmektedir. Bunlardan biri de İstanbul'da toplu taşımadaki birçok işlemi yapma imkanı sağlayan İstanbulkart uygulamasıdır.

İstanbulkart uygulaması açılmıyor, İstanbulkart'a giremiyorum çözümü nedir? İstanbulkart uygulaması açılmıyor sorunu ve çözümü

Adını verdiği şehirde etkin olarak kullanılan İstanbulkart, mobil uygulaması sayesinde kullanıcılarına birçok imkan sağlamaktadır. Mobil cihazların tamamına internet üzerinden uygulama olarak indirilebilen ve yüklenebilen İstanbulkart’ın acil limit ya da otomatik yükleme gibi özellikleri de bulunmaktadır. Bu sayede yetersiz bakiye sorunun önüne geçmek ve para yükleme işlemini otomatik hâle getirmek hedeflenmiştir.

İstanbulkart uygulaması neden açılmıyor?

Kullanıcı kişiler için dijital kart tanımlaması yapan ve birçok işlevi bulunan İstanbulkart uygulamaya giriş yapılarak kullanılır. Çeşitli zincir marketlerde de kullanılabilen ve çevrim içi market uygulamaları bulunan İstanbulkart, ödem seçeneği olarak da hizmet vermektedir. Bu kartı kullanabilmek için öncelikle QR kodu oluşturulmalı, ödeme yapılacak yerdeki turnikenin ya da validatörün kamerasına belli bir uzaklıkta tutularak ödeme işlemi gerçekleştirilmelidir.

Bazı nedenlere bağlı olarak yaşanan sorunlar yüzünden İstanbulkart uygulaması açılmıyor olabilir. Bu sorunu çözebilmek için öncelikli olarak sorunun neden yaşandığı ve nereden kaynaklı olduğu doğru olarak tespit edilmelidir. Tespit edilen sorunun kaynağına göre bir çözüm yolu uygulanarak giriş yapma sorunu ortadan kaldırılabilir.

İstanbulkart'a giremiyorum, çözümü nedir?

İstanbulkart uygulaması açılmıyor sorunu ve çözümü aşağıdaki gibi olabilir:

  • Uygulamaya yoğun olarak giriş yapıldığı bir anda giriş yapılmaya çalışılıyorsa bu yoğun girişler nedeniyle sistem kilitlenmiş olabilir. Eğer sorunun kaynağı bu ise beşli bir süre bekledikten sonra yeniden giriş yapma işlemi denenebilir.
  • Uygulamaya giriş yapılırken kullanıcı adı ya da kullanıcı şifresi veya her ikisi birden yanlış yazılmış olabilir. Bu durumda kontrol edilmeli ve kullanıcı adı ile şifre doğru kısımlara doğru olarak girilmelidir. Ardından yeniden giriş yapılması gerekir.
  • Bazen sistemsel olarak sorun yaşanıyor ve sorun uygulamadan kaynaklanıyor olabilir. Sistemde bir bakım ya da güncelleme yapılıyor olabileceği için bir süre bekledikten sonra yeniden giriş yapma işlemi denenmelidir.
  • Mobil uygulama güncel olmayabilir. Eğer sorunun kaynağı bu ise uygulama ilgili uygulama marketi üzerinden (App Store veya Google Play) güncellenmelidir. Ardından giriş yapılabilir.
  • İstanbulkart uygulaması internet tabanlı olarak çalışan bir uygulamadır. Bu nedenle giriş yapılmaya çalışılan cihazda internet bağlantısı sorunu yaşandığı için sisteme giriş yapılamıyor da olabilir. İnternet bağlantısı kontrol edilmeli ve internet bağlantısının olduğundan emin olunmalıdır. Ardından yeniden giriş yapma işlemi denenir.
  • Eğer her olasılık denendiyse ve hala sorun düzelmiyorsa destek için 153 Çözüm Merkezi numarası aranarak destek alınabilir.
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İstanbulkart
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