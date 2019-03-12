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İstanbulkart’a yükleme yapma kolaylığı Maximum Mobil’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

Uçak bileti, akaryakıt, sinema bileti, yemek siparişi, dijital kod alışverişinden sonra Maximum Mobil’den artık İstanbulkart’a yükleme de yapılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ arasında gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında İstanbulkart yükleme işlemi Maximum Mobil içerisine taşındı.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, Türkiye İş Bankası, mobil bankacılığın hızla geliştiği günümüzde mobil uygulamaları ile müşterilerinin anlık ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak basit, kolay, hızlı, fark yaratan ve güvenli bir deneyim ile karşılamaya önem veriyor.

Bu kapsamda, kullanıcıların yaşam yolculuklarının her evresinde onlara eşlik edebilen, hayatı kolaylaştıran Maximum Mobil hizmetlerini zenginleştirmeye devam eden Banka ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. arasında bir işbirliği gerçekleştirildi. İşbirliği sayesinde, İstanbulkart yükleme işlemi Maximum Mobil içerisine taşındı.

Böylelikle, uçak bileti, akaryakıt, sinema bileti, yemek siparişi, dijital kod alışverişinden sonra Maximum Mobil’den artık İstanbulkart’a yükleme de yapılabiliyor. Cep telefonuna uygulamayı indiren herkes, günlük yaşamın önemli bir parçası olan İstanbulkart’ına İş Bankası kartları ya da diğer bankaların kredi kartları ile kolayca yükleme yapabiliyor. Üstelik 30 Nisan’a kadar Maximum Mobil’den yapılan yüklemeler için ilave ücret de alınmıyor.

Maximum Mobil uygulaması App Store, Google Play veya cep telefonunun tarayıcısına www.maximum.com.tr/indir yazılarak ücretsiz yüklenebiliyor. Kampanya detayları ve uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgiye maximum.com.tr’den ulaşılabiliyor.

-BELBİM hayatı kolaylaştırma anlayışına İstanbulkart ile katkı sağlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Belbim AŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik vizyonu ve inovatif çözümlerle hayatı kolaylaştırma anlayışına İstanbulkart mobil uygulaması ile katkı sağlıyor. İstanbulkart’ı bir ulaşım kartı olmanın ötesine taşıyan Belbim AŞ’nin yenilikçi uygulamaları ile İstanbulkart, alışverişte de kullanılabilecek bir elektronik para kartına, ödeme aracına dönüştürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Belbim AŞ ve İş Bankası arasında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde İstanbulkart mobil uygulamasının yanı sıra artık Maximum Mobil uygulamasıyla da İstanbulkart’a yükleme yapılabilecek. Bu hizmet sayesinde, alternatif ödeme yöntemleri ile daha fazla kullanıcıya ulaşılması ve dijitalleşmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

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