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  4. İstanbullu çete Adana'da terör estirdi! Oğlunu kurşunlayıp görüntülü aradılar... "Haraç 10 milyon dolar olmuş"

İstanbullu çete Adana'da terör estirdi! Oğlunu kurşunlayıp görüntülü aradılar... "Haraç 10 milyon dolar olmuş"

18.09.2024 09:54
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18.09.2024 09:54
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İstanbul'dan bir grupla anlaşan yeğen, amcasının Adana'daki oğullarını kurşunlattı, yetmedi petrol istasyonuyla kafesini kundaklattı. Dehşet saçan yeğen amcasından 10 milyon dolar haraç istedi! Kuzenlerini kurşunlatan maganda, amcasına "Sıra sana geldi. Oğullarını vurdum ama senin kafana sıkacağım" diye sesli mesaj atarak bir de tehdit etti. Adana'nın iki farklı ilçesindeki kafe ve petrol istasyonunun kundaklandığı anlar kameraya yansıdı.

Yeğeni tarafından hayatı kabusa çevrilen amca S.Ü. istenen parayı vermemek için ölümü dahi göze aldı. Yeğenin anlaşıp iş yerlerini kundaklattığı çete hakkındaki detaylar ise şaşırtıcı. Kardeşinin de çete tarafından kullanıldığını söyleyen S.Ü. "Benim oğlumu vurup görüntülü olarak beni aradılar. 'Bak ne güzel vurduk' diye bana gösterdiler" diye konuşup çetenin "1 sigaraya dükkan kundaklarını" öne sürdü. İşte her detayıyla akıllara durgunluk veren olay...

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İFLAS EDİNCE AMCASINDAN HARAÇ İSTEYİP İSTANBUL'DAN GRUPLA ANLAŞTI

Adana'da yaşayan petrol istasyonu ve kafe sahibi 68 yaşındaki S.Ü.'ün yeğeni Ö.Ü., İstanbul'da geçtiğimiz senelerde iş kurdu. Ancak bir süre sonra Ö.Ü.'nün işleri kötüye gidince battı ve bunun üzerine babası M.Ü. (52) ile birlikte amcası S.Ü.'den para talep etti. S.Ü., para vermeyi kabul etmeyince geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir grup ile anlaşan Ö.Ü., amcasının merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesindeki hem petrol istasyonunu hem de kafesini kurşunlattı.

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2 EVLADI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İş yerlerini kurşunlatmayla da yetinmeyen Ö.Ü., geçtiğimiz 5 Ağustos'ta kuzeni Z.Ü.'yü, daha sonra da 4 Eylül'de diğer kuzeni B.Ü.'yü silahla vurdurdu.

"SIRA SANA GELDİ, KAFANA SIKACAĞIM"

Amcasına, "S.Ü., sıra sana geldi. Oğullarını vurdum ama senin kafana sıkacağım" diyerek sesli mesaj attı.

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PETROL İSTASYONUNU KAPATTI

Yaşlı adam, her olayın ardından durumu polise bildirip şikayetçi oldu ancak yeğeni ve kardeşi bir türlü yakalanamadı. Geçtiğimiz aylarda petrol istasyonu art arda motosikletli şahıslar tarafından 2 defa kurşunlanınca S.Ü., istasyonu hizmet dışı bırakıp etrafını çinko ile kapattı.

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KAFESİ KUNDAKLANDI, O ANLAR KAMERADA

Son olarak da 16 Eylül'de gece saatlerinde S.Ü.'ye ait merkez Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar üzerindeki kafe, motosikletle gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. O anlar saniye saniye iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

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AYNI GECE PETROL İSTASYONU DA KUNDAKLANDI

Aynı gece kafenin kundaklanmasından bir süre sonra S.Ü.'ye ait Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'ndaki petrol istasyonu da yoldan motosikletle geçen 2 şahıs tarafından molotof kokteyli ile kundaklandı. Polis, her 2 olayın şüphelilerini de yakalamak için çalışma başlattı.

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“PARAYI VERMEYECEĞİM”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan S.Ü., kardeşi ve yeğeninin kendisinden 10 milyon dolar haraç istediğini anlatarak, “5 seferdir saldırıya uğradık. Bahçelerimizi yakmaya çalıştılar. Devletimiz olmasaydı buralar yerle bir olurdu. Sağ olsunlar polislerimiz hep devriye atıyor ama onlar da bunu takip ediyor. Polisler uzaklaştığı anda saldırı yapıyorlar. En son geçtiğimiz gün petrol istasyonuna molotof ile saldırdılar. Kafeyi de yaktılar. 2 oğlumu da vurdular. Benden haraç istiyorlar. Vermiyorum, beni öldürün diyorum” ifadelerini kullandı.

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“SİLAH SIKTIKLARI İÇİN HARAÇ 10 MİLYON DOLAR OLDU”

Her saldırıyı polise bildirdiklerini ancak yeğeni ve kardeşinin saldırılara devam ettiğini öne süren S.Ü., “Petrol istasyonunda 150 kişi ekmek yiyordu,kapatmak zorunda kaldık. Kafede en az 100 kişi ekmek yiyordu orayı da yaktılar. Önceden 70 milyon TL haraç istiyorlardı. Daha sonra 3 milyon dolara çıkarttılar. En son da silah sıktıkları için 10 milyon dolar olmuş haraç. Vermeyeceğim fakat o parayı” dedi.

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“1 SİGARAYA DÜKKAN KUNDAKLIYORLAR”

Kardeşinin de çete tarafından kullanıldığını söyleyen S.Ü., “Bu çete kardeşimi de kullanıyor. Benim oğlumu vurup görüntülü olarak beni aradılar. 'Bak ne güzel vurduk' diye bana gösterdiler. O çete 16-17 yaşındaki suça bulaşmış çocukları alıp kullanıyor. 1 sigaraya dükkan kundaklıyorlar” diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kundaklama haraç kafe
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