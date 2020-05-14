İstanbullu Çocuklar Dışarıda Olmanın Tadını Çıkardı

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan 0-14 yaş grubu çocuklara Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. 4 Nisan tarihinden bu yana sokağa çıkamayan çocukların ilk defa sokağa çıkması, park ve yürüyüş alanlarında yoğunluğa sebep oldu. Uzun zamandır sokağa çıkamayan çocuklar, havanın da güzel olması sebebiyle aileleriyle birlikte dışarının tadını çıkardı. Küçük yaş grubundaki çocuklar daha çok oyun parklarını tercih ederken yaşça daha büyük olanlar ise bisiklete binmeyi ve yeşil alanlarda oynamayı seçti. Canpolat: “2 aydır dört duvar arasında kaldığım için çok zorlandım” 8 yaşındaki Melisa Canpolat, uzun zamandır evde olduğu için çok sıkıldığını ifade ederek artık dışarı çıkmalarına izin verilmesini istedi. Canpolat, “Çok mutluyum, heyecanlıyım da. Dört duvar arasında birkaç aydır kaldığım için çok zorlandım. Derslerime çalışsam da bunalıyordum. O yüzden bugün dışarı çıktığım için gayet mutluyum” şeklinde konuştu.

Ayhan: “Dışarısı kalabalık olduğu için tedirginim” Çocuklarını dışarı çıkarabildikleri için heyecanlı olduklarını belirten Ayhan çifti, parktaki yoğunluğu gördüklerinde ise şaşırdıklarını ifade etti. Havva Ayhan, “Şu an bakıyorum çok kalabalık. Çocuklarla birlikte ebeveynler de dışarıda. Bulaş artacak mı artmayacak mı onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Biraz tedirginim açıkçası. Dezenfektanımız, maskemiz var ama aynı şeylere ister istemez dokunuyoruz, bulaş olabilir. O yüzden çok fazla durmamayı düşünüyoruz” dedi. Ayhan: “Bu izin çocuklarımıza iyi geldi” Fatih Ayhan ise Türkiye’nin sağlık politikasında izlediği yolu başarılı bulduğunu söyledi. Ayhan, “Vaka sayısında yüksek oranda düşüşe geçmemizden dolayı bu iznin verilmiş olması çocuklara da iyi geldi. Fakat burada görev biz ebeveynlere düşüyor. Çocuğumuza dikkat edip dokunduğu yerleri dezenfekte ederek bunu tatlı ve neşeli hale getirebiliriz” diye konuştu. Biçer: “Hiçbirimiz bu salgını başta ciddiye almadık” Bir restoranda müdür olarak çalışan Tahir Biçer, “Çocuklar gerçekten sıkıldı ama bu dönemde hepimizin daha dikkatli olması lazım. Hiçbirimiz bu salgını başta bu kadar ciddiye almadık. Bundan sonra evde kalmaya, dikkat etmeye özen göstereceğiz. Ama çocuklarımızı dışarıya çıkarıp gezdirmek de iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Çolak: “Arkadaşlarımı görme ve parkta oynama fırsatım oldu” Uzun zamandır evde olduğu için arkadaşlarını özlediğini belirten Azra Çolak, sözlerine şöyle devam etti: “Dışarıya çıktığımda bazı arkadaşlarımı gördüm. Gördüğüm için mutlu da oldum. Uzun zamandır evdeyiz ve arkadaşlarımla sadece internet üzerinden görüntülü olarak görüşüyordum. Arkadaşlarımın bazılarını parkta görüp oynama fırsatım oldu.” Elbaş: “Kızım çimlere basmak istemiyor” Özel bir şirkette yönetici olan Özdemir Elbaş, “Kızım 50 gündür dışarıya çıkmıyordu. Şu anda çocuk çimlere bile basmak istemiyor. 3-4 saat gayet iyi geldi çocuklara. Arkadaşlarıyla internet ortamında görüşüyor ama yine de yeterli olmuyor” diye konuştu. Kayacı: “Çocuklarım için işten izin aldım” Çocukları için işinden izin aldığını ifade eden Ali Kayacı, “2 aydır evde olduklarından dolayı dışarıya çıkmak için çok sabırsızlanıyorlardı. O kadar heyecanlılardı ki sabah erkenden kalktılar gidelim diye. Çok mutluyuz ama çok kalabalık olduğu için çocukları sakınmak biraz güç oluyor” dedi.