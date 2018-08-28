İstanbullu Gelin 3. yeni sezon çekimleri başladı

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Tamer Levent, Salih Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış ve Güven Murat Akpınar'ın paylaştığı İstanbullu Gelin 3. sezonuyla Eylül ayı sonunda Star TV ekranlarında olacak.

Yeni sezona sürpriz isimlerin katıldığı dizinin çekimleri de başladı. Teaser çekimlerini gerçekleştiren ekip, yeni sezonun ilk bölümü için iş başı yaptı.

Dizinin yönetmeni Zeynep Günay Tan, çekimlerin başladığını sosyal medyadan duyurdu. İstanbullu Gelin'in yeni sezonuna, Meral Çetinkaya,Nihal Yalçın, Kaan Çakır ve Ahsen Eroğlu da katıldı.

