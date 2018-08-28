MAGAZİN

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon çekimleri başladı

DİZİ HABERLERİ  | 28.08.2018 02:43 | Son Güncelleme

Yeni sezonda sürpriz oyuncuların katılacağı İstanbullu Gelin'in 3. sezon çekimleri başladı.

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon çekimleri başladı

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Tamer Levent, Salih Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış ve Güven Murat Akpınar'ın paylaştığı İstanbullu Gelin 3. sezonuyla Eylül ayı sonunda Star TV ekranlarında olacak.

Yeni sezona sürpriz isimlerin katıldığı dizinin çekimleri de başladı. Teaser çekimlerini gerçekleştiren ekip, yeni sezonun ilk bölümü için iş başı yaptı.

Dizinin yönetmeni Zeynep Günay Tan, çekimlerin başladığını sosyal medyadan duyurdu. İstanbullu Gelin'in yeni sezonuna, Meral Çetinkaya,Nihal Yalçın, Kaan Çakır ve Ahsen Eroğlu da katıldı.

PARTNERBöylesini gördünüz mü?Böylesini gördünüz mü?
Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?
Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürprizKoca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin 3. sezon

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

İran'dan ABD'ye dikkat çeken askeri güç mesajı!

İran'dan ABD'ye dikkat çeken askeri güç mesajı!

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?

Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?

Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürpriz

Koca Koca Yalanlar 4. bölüm fragmanı! Müjgan'dan Ahmet'i şaşırtan sürpriz

Can Kırıkları dizisi konusu nedir? Polisiye dizi Can Kırıkları'nın oyuncuları kimler?

Can Kırıkları dizisi konusu nedir? Polisiye dizi Can Kırıkları'nın oyuncuları kimler?

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar ne zaman başlıyor?

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar ne zaman başlıyor?

Meleklerin Aşkı 8. bölüm 2. fragmanı! 'İkiniz de birbirinize aşıksınız'

Meleklerin Aşkı 8. bölüm 2. fragmanı! 'İkiniz de birbirinize aşıksınız'

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

Çukur'da Cumali rolünü kim oynayacak? Çukur'a bomba transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.