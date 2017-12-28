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İstanbullu Gelin 31. bölüm 2. fragmanı: Tehdit edilen Garip, Esma'yı terkediyor!

DİZİ HABERLERİ | 28.12.2017 12:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbullu Gelin 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin yeni bölümde konakta dengeler değişecek, yeni bir sır ortaya çıkacak. Can, Süreyya olan ilgisini Begüm'e anlatacak mı merak ediliyor. İşte İstanbullu Gelin 31. bölüm 2. fragmanı...

İstanbullu Gelin 31. bölüm 2. fragmanı: Tehdit edilen Garip, Esma'yı terkediyor!

İstanbullu Gelin 31. bölüm 2. fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in oynadığı ve gerçek hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin Cuma akşamları Star TV'de ekrana geliyor. İlgiyle izlenmeye devam eden dizinin son bölümünde Garip ile Esma'nın kaçamak buluşmalarına Adem tanık olmuştu. Gördükleri karşısında şaşıran Adem, yeni bölümde bu konuda ne yapacak merak ediliyordu.

İstanbullu Gelin 31. bölüm 2. fragmanında Garip, Esma'yı çok şaşırtan birşey söylüyor. Çünkü Esma Hanım, Garip'e "Ne diyorsun Garip?" diye karşılık veriyor. Ve Garip içinden çıkılamaz bir halin içinde, istemeyerek Esma'dan ayrılıyor. Tahminen Adem, Garip'i bu konuda sıkıştırıp hatta tehdit ederek bu ilişkiden vazgeçirdi. Diğer taraftan Can, Begüm'le bir yüzleşme yapacak gibi gözüküyor. Süreyya'ya olan ilgisini anlatacak mı yoksa sadece ayrılacak mı? İşte İstanbullu Gelin 31. bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 31. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

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