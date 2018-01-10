MAGAZİN

İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Esma yangından kurtulabilecek mi?

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ | 10.01.2018 14:55 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her cuma akşamı Star TV'de ekranlara gelen, Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma ölümle burun buruna geliyor. Heyecanla izlenen ve şimdiden yeni bölümü merakla bekleten fragmanda Fikret cinayet işliyor, Esma Hanım alevlerin arasında kalıyor. Ayrıca Süreyya, eline geçen kozu Esma'ya karşı kullanacak merak konusu. İşte İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı...

İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Esma yangından kurtulabilecek mi?

İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı soluksuz izlendi. Star TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisinde başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Dizinin son bölümünde Esma ile Garip'in konakta öpüşmeleri sırasında yakalandığı gizemli kişinin kim olduğu bir önceki fragmanda belli olmuştu. İpek mi Faruk mu derken en umulmadık kişiye Süreyya'ya yakalanan Esma hanım ne yapacağını şaşırdı.

11 Ocak Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelecek yeni bölüm öncesi yayınlanan İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanında Süreyya ile Esma, bu yakalanma anı için yüzleşiyorlar. Süreyya, bu durumu Dilara'ya telefonda aktarıyor. Fakat bunu koz olarak kullanacak mı merak ediliyor. Diğer yandan Fikret, telefonuna gelen bir mesajı İpek'e kim olduğunu açıklamak zorunda kalacak gibi. Sekreterine karşı hisler besleyen Fikret'in başı bu yüzden belaya girecek gibi. Hatta fragmadan Faruk, bu yüzden Fikret'e "Bir gün bu aile darmadağın olursa bu senin yüzünden olacak" diyor.

Heyecanla izlenen fragmanın en can alıcı noktası ise Esma Hanım'ın olduğu evin alevler için yanması ve dışarı çıkmak için canhıraş uğraşı oluyor. İzleyicilerin ise esas merak ettiği ise Esma'yı kim öldürmek istiyor, kim ateşe verdi? Esma kurtulabilecek mi? Adem'in Esma ile Garip'i yakaladığını anlattıktan sonra Reyhan mı yaptı? İşte İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde; Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin fragmanı istanbullu gelin yeni bölüm istanbullu gelin 32 bölüm

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

İlginizi Çekebilir

İstanbullu Gelin 30. bölüm 2. fragmanı! Faruk'u sevinçten havalara uçuran haber!

İstanbullu Gelin 30. bölüm 2. fragmanı! Faruk'u sevinçten havalara uçuran haber!

İstanbullu Gelin 28. Bölüm fragmanı! Kıskançlık krizi büyüyor

İstanbullu Gelin 28. Bölüm fragmanı! Kıskançlık krizi büyüyor

İstanbullu Gelin'de Aslı Enver, Manuş Baba Eteği Belinde şarkısı ile mest etti!

İstanbullu Gelin'de Aslı Enver, Manuş Baba Eteği Belinde şarkısı ile mest etti!

İstanbullu Gelin dizisinde Salih Bademci diziye dahil olan eşi İmer Özgün ile aşk yaşayacak

İstanbullu Gelin dizisinde Salih Bademci diziye dahil olan eşi İmer Özgün ile aşk yaşayacak

İstanbullu Gelin dizisinde sürpriz ayrılık

İstanbullu Gelin dizisinde sürpriz ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin 30. bölüm 2. fragmanı! Faruk'u sevinçten havalara uçuran haber!

İstanbullu Gelin 30. bölüm 2. fragmanı! Faruk'u sevinçten havalara uçuran haber!

İstanbullu Gelin 28. Bölüm fragmanı! Kıskançlık krizi büyüyor

İstanbullu Gelin 28. Bölüm fragmanı! Kıskançlık krizi büyüyor

İstanbullu Gelin 27. bölüm fragmanı! Sadece kocanla ilgilen

İstanbullu Gelin 27. bölüm fragmanı! Sadece kocanla ilgilen

İstanbullu Gelin'de Aslı Enver, Manuş Baba Eteği Belinde şarkısı ile mest etti!

İstanbullu Gelin'de Aslı Enver, Manuş Baba Eteği Belinde şarkısı ile mest etti!

İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı! Manuş Baba sürprizi

İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı! Manuş Baba sürprizi

İstanbullu Gelin dizisinde Salih Bademci diziye dahil olan eşi İmer Özgün ile aşk yaşayacak

İstanbullu Gelin dizisinde Salih Bademci diziye dahil olan eşi İmer Özgün ile aşk yaşayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.