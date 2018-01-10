İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Esma yangından kurtulabilecek mi?

İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı soluksuz izlendi. Star TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisinde başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Dizinin son bölümünde Esma ile Garip'in konakta öpüşmeleri sırasında yakalandığı gizemli kişinin kim olduğu bir önceki fragmanda belli olmuştu. İpek mi Faruk mu derken en umulmadık kişiye Süreyya'ya yakalanan Esma hanım ne yapacağını şaşırdı.
11 Ocak Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelecek yeni bölüm öncesi yayınlanan İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanında Süreyya ile Esma, bu yakalanma anı için yüzleşiyorlar. Süreyya, bu durumu Dilara'ya telefonda aktarıyor. Fakat bunu koz olarak kullanacak mı merak ediliyor. Diğer yandan Fikret, telefonuna gelen bir mesajı İpek'e kim olduğunu açıklamak zorunda kalacak gibi. Sekreterine karşı hisler besleyen Fikret'in başı bu yüzden belaya girecek gibi. Hatta fragmadan Faruk, bu yüzden Fikret'e "Bir gün bu aile darmadağın olursa bu senin yüzünden olacak" diyor.
Heyecanla izlenen fragmanın en can alıcı noktası ise Esma Hanım'ın olduğu evin alevler için yanması ve dışarı çıkmak için canhıraş uğraşı oluyor. İzleyicilerin ise esas merak ettiği ise Esma'yı kim öldürmek istiyor, kim ateşe verdi? Esma kurtulabilecek mi? Adem'in Esma ile Garip'i yakaladığını anlattıktan sonra Reyhan mı yaptı? İşte İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı...
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin son bölümde; Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.
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