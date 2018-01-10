İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Esma yangından kurtulabilecek mi?

İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanı soluksuz izlendi. Star TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin dizisinde başrolleri Aslı Enver ile Özcan Deniz paylaşıyor. Dizinin son bölümünde Esma ile Garip'in konakta öpüşmeleri sırasında yakalandığı gizemli kişinin kim olduğu bir önceki fragmanda belli olmuştu. İpek mi Faruk mu derken en umulmadık kişiye Süreyya'ya yakalanan Esma hanım ne yapacağını şaşırdı.

11 Ocak Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelecek yeni bölüm öncesi yayınlanan İstanbullu Gelin 32. bölüm 2. fragmanında Süreyya ile Esma, bu yakalanma anı için yüzleşiyorlar. Süreyya, bu durumu Dilara'ya telefonda aktarıyor. Fakat bunu koz olarak kullanacak mı merak ediliyor. Diğer yandan Fikret, telefonuna gelen bir mesajı İpek'e kim olduğunu açıklamak zorunda kalacak gibi. Sekreterine karşı hisler besleyen Fikret'in başı bu yüzden belaya girecek gibi. Hatta fragmadan Faruk, bu yüzden Fikret'e "Bir gün bu aile darmadağın olursa bu senin yüzünden olacak" diyor.