MAGAZİN

İstanbullu Gelin 40. yeni bölümde Esma, Süreyya'nın hamile olduğunu öğreniyor! (Yeni bölüm önizleme)

DİZİ HABERLERİ  | 09.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm bu akşam Star TV'de izleyicisi ile buluşacak. Yeni bölüme saatler kala yayınlanan İstanbullu Gelin 40. bölüm önizlemede konakta düzenlenen yemek ve Esma'nın birlik - beraberlik konuşması ekrana geliyor. Esma Hanım, "Bu gece sadece Süreyya ve Faruk'tan gelecek güzel haberi kutluyorum!" diyerek herkesi şok eder. İşte İstanbullu Gelin 40. yeni bölüme dair detaylar...

İstanbullu Gelin 40. yeni bölümde Esma, Süreyya'nın hamile olduğunu öğreniyor! (Yeni bölüm önizleme)

İstanbullu Gelin 40. yeni bölümü heyecanla beklenirken Star TV tarafından bir önizleme yayınlandı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin dizisi cuma akşamları ekrana geliyor. Bu akşamki 40. bölümde dizide birçok gelişme olacak. Murat ile Bade'nin gizlice evlenmesi konağı karıştırken Faruk ve Süreyya hamileliği hala herkesten saklamaktadır. Fakat İstanbullu Gelin yeni bölüm önizlemede Esma Hanım, bu sırrı bildiğini açıklıyor. Esma, bunu kimden, nasıl öğrendi merak konusu.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbullu Gelin yeni bölümde birçok soru cevabını bulacak. Bu akşam Star TV'de ekrana gelecek 40. bölüm öncesinde yayınlanan önizleme ve fragmanlar, dizinin hayranlarında merak uyandırdı. Esma Hanım, Süreyya'nın hamileliğini kimden öğrendi? Nurgül mü söyledi yoksa Emir mi?

İstanbullu Gelin'de Süreyya ile Emir'in arası, Begüm'ün ölümü sonrasında bozuldu. Hatta Emir, Süreyya ile Faruk'un olduğu bir ortamda topluluğa yaptığı konuşmada "Annem ile babamın yeniden biraraya gelmemeleri, üvey annem Süreyya yüzünden oldu" demesi soğuk hava estirdi. Bu sözler Süreyya'yı gözyaşlarına boğarken Faruk şaşkınlıktan birşey diyemedi.

İstanbullu Gelin yeni bölümde merak edilen konulardan bir tanesi de Adem'in eline geçen mektup. Mektubu ona ulaştıran Faruk. Mektupta neler yazıyordu? Mektubun içeriği Adem'e neler kazandıracak?

Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM İZLE

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin istanbullu gelin yeni bölüm istanbullu gelin 40 bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Alanyaspor 4 - 1 Başakşehir maç özeti

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

İlginizi Çekebilir

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 92. son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 92. son bölüm izle!)

Popstar Türkiye yeniden başlıyor!

Popstar Türkiye yeniden başlıyor!

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Diziye böyle veda etti!

Diziye böyle veda etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlker Kaleli ve Neslihan Atagül'ü buluşturan Dip dizisinden ilk fragman yayınlandı

İlker Kaleli ve Neslihan Atagül'ü buluşturan Dip dizisinden ilk fragman yayınlandı

Yasak Elma dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yasak Elma dizisinin yayın tarihi belli oldu

Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölüm fragmanı: Masal bitti mi? Siyah Beyaz Aşk final mi yapacak?

Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölüm fragmanı: Masal bitti mi? Siyah Beyaz Aşk final mi yapacak?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı

Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanında Haydar ile Çeto'nun dövüşü nefesleri kesti! (Savaşçı son bölüm izle)

Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanında Haydar ile Çeto'nun dövüşü nefesleri kesti! (Savaşçı son bölüm izle)

Söz 37. yeni bölüm fragmanında şok sahne: Agah, Eylem'i vuruyor! (Söz son bölüm izle)

Söz 37. yeni bölüm fragmanında şok sahne: Agah, Eylem'i vuruyor! (Söz son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.