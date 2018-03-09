İstanbullu Gelin 40. yeni bölümde Esma, Süreyya'nın hamile olduğunu öğreniyor! (Yeni bölüm önizleme)

İstanbullu Gelin 40. yeni bölümü heyecanla beklenirken Star TV tarafından bir önizleme yayınlandı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin dizisi cuma akşamları ekrana geliyor. Bu akşamki 40. bölümde dizide birçok gelişme olacak. Murat ile Bade'nin gizlice evlenmesi konağı karıştırken Faruk ve Süreyya hamileliği hala herkesten saklamaktadır. Fakat İstanbullu Gelin yeni bölüm önizlemede Esma Hanım, bu sırrı bildiğini açıklıyor. Esma, bunu kimden, nasıl öğrendi merak konusu.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbullu Gelin yeni bölümde birçok soru cevabını bulacak. Bu akşam Star TV'de ekrana gelecek 40. bölüm öncesinde yayınlanan önizleme ve fragmanlar, dizinin hayranlarında merak uyandırdı. Esma Hanım, Süreyya'nın hamileliğini kimden öğrendi? Nurgül mü söyledi yoksa Emir mi?

İstanbullu Gelin'de Süreyya ile Emir'in arası, Begüm'ün ölümü sonrasında bozuldu. Hatta Emir, Süreyya ile Faruk'un olduğu bir ortamda topluluğa yaptığı konuşmada "Annem ile babamın yeniden biraraya gelmemeleri, üvey annem Süreyya yüzünden oldu" demesi soğuk hava estirdi. Bu sözler Süreyya'yı gözyaşlarına boğarken Faruk şaşkınlıktan birşey diyemedi.