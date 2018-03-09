İstanbullu Gelin 40. yeni bölümde Esma, Süreyya'nın hamile olduğunu öğreniyor! (Yeni bölüm önizleme)

İstanbullu Gelin 40. yeni bölümü heyecanla beklenirken Star TV tarafından bir önizleme yayınlandı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin dizisi cuma akşamları ekrana geliyor. Bu akşamki 40. bölümde dizide birçok gelişme olacak. Murat ile Bade'nin gizlice evlenmesi konağı karıştırken Faruk ve Süreyya hamileliği hala herkesten saklamaktadır. Fakat İstanbullu Gelin yeni bölüm önizlemede Esma Hanım, bu sırrı bildiğini açıklıyor. Esma, bunu kimden, nasıl öğrendi merak konusu.
İstanbullu Gelin yeni bölümde birçok soru cevabını bulacak. Bu akşam Star TV'de ekrana gelecek 40. bölüm öncesinde yayınlanan önizleme ve fragmanlar, dizinin hayranlarında merak uyandırdı. Esma Hanım, Süreyya'nın hamileliğini kimden öğrendi? Nurgül mü söyledi yoksa Emir mi?
İstanbullu Gelin'de Süreyya ile Emir'in arası, Begüm'ün ölümü sonrasında bozuldu. Hatta Emir, Süreyya ile Faruk'un olduğu bir ortamda topluluğa yaptığı konuşmada "Annem ile babamın yeniden biraraya gelmemeleri, üvey annem Süreyya yüzünden oldu" demesi soğuk hava estirdi. Bu sözler Süreyya'yı gözyaşlarına boğarken Faruk şaşkınlıktan birşey diyemedi.
İstanbullu Gelin yeni bölümde merak edilen konulardan bir tanesi de Adem'in eline geçen mektup. Mektubu ona ulaştıran Faruk. Mektupta neler yazıyordu? Mektubun içeriği Adem'e neler kazandıracak?
Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.
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