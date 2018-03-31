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İstanbullu Gelin 43. son bölüm izle: Ada'dan kötü haber! (İstanbullu Gelin yeni fragmanı çıktı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2018 09:14 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 43. son bölümü, hayranlarını dün akşam Star TV başına topladı. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin son bölümünde Osman'ın Süreyya ile karşılaşması, yurtdışına çıkıyorum demesi ve bunu öğrenen Faruk'un şaşkınlığı herkesi meraklandırdı. İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Ada'nın hastalığı İpek ile Fikret'i farklı bir yola itecek. Peki yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte son bölümde yaşananlar...

İstanbullu Gelin 43. son bölüm izle: Ada'dan kötü haber! (İstanbullu Gelin yeni fragmanı çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 43. son bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan İstanbullu Gelin son bölümde Aslı Enver ile Özcan Deniz başrolleri paylaşıyorlar. İstanbullu Gelin son bölümde Fikret'in şirket ile aldığı Faruk'u çok sinirlendirir ama elinden yapacak birşey gelmez. Osman'ın yurtdışına çıkma kararı alması ve bunu Süreyya'dan öğrenmesi Faruk'u şok ediyor. Boşanma arefesinde olan İpek ile Fikret ise çocukları Ada'nın ortaya çıkan hastalığı sonrasında ne karar alacaklar? Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar ve yeni fragman detayları...

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde; Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir.

İstanbullu Gelin son bölüm full izle

Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır.

İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dün akşam ekrana gelen son bölüm sonrasında izleyiciler, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanına gözlerini diktiler, ne zaman yayınlanacak merak ediyorlar. İstanbullu Gelin yeni fragmanı, son bölümü takip eden Salı günleri yayınlanıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktığı zaman sizlerle paylaşacağız. Takip etmek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

İstanbullu Gelin 44. yeni bölüm fragmanı

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