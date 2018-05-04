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İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm izle: Boranları bekleyen şok haber! (Star TV)

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2018 08:28 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 48. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de hayranları ile buluşacak. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünü oynadığı İstanbullu Gelin'in konusu, gerçek bir hayat hikayesine dayanıyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde Faruk ile Adem arasında gerilim devam ediyor. Krize yol açan Boran Air lansmanı yapılıyor fakat Boranlar şok bir haber ile sarsılıyor. İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanları, özeti ve online izleme linki haberimizde.

İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm izle: Boranları bekleyen şok haber! (Star TV)

İstanbullu Gelin 48. yeni bölümü bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde Boranları bekleyen bir haber, onların sarsılmasına neden olacak. Faruk, Adem ile yüzyüze gelerek ondan bir şans daha istiyor. Fakat şirketten ayrıldığını Fikret'e açıklayan Adem'in Faruk Boran için farklı bir planı vardır. Ve bu planını harekete geçiriyor. Fikret, Esra'yı başka biriyle görünce deliye döner. Fakat İpek'in hamlesi ile bir karara varmak zorunda kalacak. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları, özeti ve online izleme bağlantısı haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 48. YENİ BÖLÜM ÖZETİ - FRAGMANLARI

İstanbullu Gelin yeni bölümünde; Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır.

Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM İZLE (4 Mayıs Cuma 20.00 Star TV)

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