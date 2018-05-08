İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı: Faruk yaşıyor mu? (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Cuma akşamları yayınlanan İstanbullu Gelin'in başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz yer alıyor. İstanbullu Gelin son bölümü Faruk'un yerde hareketsiz bir şekilde yatan görüntüsü ile bitmişti. Bu sahne sonrasında yeni bölüm fragmanı merak ediliyor, Faruk'a ne olduğu soruluyordu. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında Boranlar, Faruk'u aramaya başlıyor. Ve bütün oklar Adem'e çevriliyor. Faruk'un kaybolmasında Adem'in parmağı olduğu düşünülüyor. Esma Hanım ve Süreyya, Faruk'u bulma derdine düşmüşken Fikret ise Faruk'un yine rol çaldığını, lansman günü ortadan kaybolmasını bilerek yaptığını söylüyor. Esma Hanım ile Fikret arasında bu konu yüzünde şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Sen hiçbir zaman Faruk'u sevmedin sözleri dikkat çekiyor. Fragmanın sonunda kapıya gelen ve "Üzgünüm" diyerek Faruk'un cüzdanı Süreyya'ya veriliyor. Faruk öldü mü? İşte İstanbullu Gelin 40. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır.