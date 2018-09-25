İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı: Adem, Süreyya'yı kaçırıyor! (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Geçen Cuma günü yeni sezona merhaba diyen İstanbullu Gelin'den dikkat çekici ve meraklandıran bir fragman geldi. Başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin 55. bölüm fragmanında Boranların, mutlu - mesut görüntüleri ve Süreyya'nın kızı ile çekilmiş fotoğrafının Faruk'a vermesi dikkat çekiyor. Sonrasında ise yeni kadroya katılan Meral Çetinkaya tarafından canlandırılan Ülfet'in Adem'e söyledikleri onu harekete geçiriyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde Adem, Süreyya'yı alıkoyuyor. Karşılığında ise isteği Dilara'nın yerini öğrenmek. Faruk'un kızdığı ve Adem'e yumruk attığı sahneler heyecanlandırırken Adem, Süreyya'ya ne yaptı merak konusu. İşte İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadıkları büyük çöküş sonrasında ailece yeni bir hayata tutunmaya çalışan Boranlar'da Faruk, hem ailesini bir arada tutmaya hem de bir çıkış yolu aramaya çalışır. Faruk çıkış noktası arar ama kapılar yüzüne kapanır. Süreyya ise Yaz’ı büyütmekle meşguldür. Esma’nın görümcesi Ülfet için de sahne vaktidir. Diziye yeni sezonda katılan usta oyuncu Meral Çetinkaya'nın canlandırdığı Ülfet karakteri, Boranlar'ın hayatına yeni sıkıntılar getirecektir.