MAGAZİN

'İstanbullu Gelin' bitti Aslı Enver soluğu orada aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

'İstanbullu Gelin' dizisinde Süreyya karakterine can veren Aslı Enver, dizinin ekranlara veda etmesiyle birlikte pilatese başladı.

'İstanbullu Gelin' bitti Aslı Enver soluğu orada aldı

3 sezon boyunca Özcan Deniz ile başrollerini paylaştığı 'İstanbullu Gelin' dizisi ile ekranlara gelen Aslı Enver, dizinin bitmesiyle birlikte kendine zaman ayırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Murat Boz ile magazin muhabirleri ile sohbet eden güzel oyuncu "İstanbullu Gelin'i özlediniz mi?" sorusuna "3 sene baya yoğun çalıştık. Henüz özlemedim ama herhalde bir ara özlerim" yanıtını vermişti.

Yoğun tempoyu geride bırakan Enver, pilatese başladı.

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Ünlü oyuncu, meslektaşı Hande Erçel gibi Adriana Lima, Kim Kardashian, Monica Bellucci ile Halle Berry ve Jessica Alba gibi dünyaca ünlü yıldızların tercih ettiği ‘ketojenik diyet’e başladığı haberleri ile gündeme gelmişti. (Gecce.com)

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver İstanbullu Gelin

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