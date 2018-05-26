İstanbullu Gelin'de Osman ve Burcu'nun düğününde şok karar! 'Hayır kabul etmiyorum'

Haziran ayında sezon finali yapmaya hazırlanan İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar ve Tamer Levent'in paylaştığı dizinin 51. bölümünde hem Süreyya'nın ihanet acısı, hem de Boranlar'daki düğün heyecanı aynı anda yaşandı.

Faruk'un yasak aşk itirafıyla yıkılan Süreyya uzun süre kendine gelemedi. Faruk'la ayrılma kararı alan Süreyya kendisine yapılan ihaneti uzun süre içine sindiremedi ancak eşiyle arasındaki buzlar eridi. Osman ve Burcu'nun düğününde sahneye çıkan Defne Samyeli herkesi coşturdu. Ancak nikah kıyılması anında ise büyük bir şok yaşandı Nikah memurunun evlenme sorusuna Osman'ın 'Evet' cevabının ardından sıra Burcu'ya geldiğinde ise uzun süre sessizlik yaşandı. Burcu nikah memurunun 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz' sorusuna 'Hayır etmiyorum' yanıtını verince herkes buz kesti.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Süreyya, Gözde’ye varlığının onların ilişkisi üzerinde bir etkisini olmayacağını söyler. Fakat Faruk’u affetmesi bu durumu sindirmesi kolay olmayacaktır. Adem’in hızla harekete geçmesi ile Gözde’nin şirketi ile anlaşma imzalanır. Fikret bu sayede Gözde ile Faruk arasındaki ilişkiyi öğrenir. Faruk’un da hata yapabilmesi içten içe hoşuna gitmiştir. Siren ise Boğaç’ın onu dolandırmak istediğini anlar ve evliliğini bitirme kararı alır. Osman düğün hazırlıkları sırasında kendisine yer bulamadığı için zaman zaman boğulmaktadır. Nikah günü geldiğinde ise beklenmeyen bir karar ile herkes şaşkın kalacaktır.

