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İstanbullu Gelin'de duygusal final! Esma nasıl öldü? İstanbullu Gelin 87. ve final bölümü son sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.06.2019 01:24 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 87. ve final bölümü yayınlandı. Ekrana veda eden İstanbullu Gelin'in final bölümünde, Esma Sultan'ın ani ölümü Boranlar'ı yıktı. Süreyya, Esma'nın masada otururken öldüğünü gördü. İstanbullu Gelin'de Esma'nın ölümünden 7 yıl sonrası ekrana geldi. Süreyya'nın doğum gününde Esma'nın 7 yıl önce yazdığı mektup ortaya çıktı. Final sahnesinde ise set ekibi sürprizi yaşandı. İşte İstanbullu Gelin final bölümü son sahnesi ve yaşananlar.

O3 Medya'nın yapımcısı olduğu, başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Tamer Levent'in paylaştığı İstanbullu Gelin, 3 yıllık ekran yolculuğunu noktaladı. İstanbullu Gelin'in 87. ve final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi.

ESMA NASIL ÖLDÜ?
İstanbullu Gelin'de kocası Garip'in ölümü ve alzheimer hastalığının ilerlemesiyle zor günler yaşayan Esma Sultan, geçtiğimiz bölümde Süreyya'dan kendisinin ölümüne yardımcı olmasını istemişti. Süreyya bu şok teklif karşısında kabuslar görmüştü. Boranlar'da yeniden mutlu günler yaşanmaya başlarken, Esma Sultan'ın ani ölümü herkesi yıktı. Esma, konağın bahçesinde kahvaltı ederken hayatını kaybetti. Süreyya, Esma'yı kahvaltı masasında ölmüş halde buldu.

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İSTANBULLU GELİN FİNALİNDE SÜRPRİZ SON
İstanbullu Gelin'in final bölümünde Esma'nın ölümünün 7 yıl sonrası ekrana geldi. Boranlar konakta hep birlikte yaşamaya devam ederken, Süreyya'nın 40. doğum gününü kutladılar. Esma'nın ise ölmeden önce bir arkadaşına verdiği ve Süreyya'nın 40. doğum gününde teslim etmesini istediği mektup ortaya çıktı. Esma'nın mektubu herkesi duygulandırdı. Final son sahnesinde ise Boranlar bahçede keyif içinde yemek yerken, dizinin set ekibi ortaya çıktı. İstanbullu Gelin oyuncuları ve set ekibi final bölümünü hep birlikte kutladı.

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