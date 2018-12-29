İstanbullu Gelin'de Esma büyük sırrını açıkladı! İstanbullu Gelin 68. son bölüm izle!

Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi 68. son bölümüyle 28 Aralık Cuma akşamı ekrana geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde Boranlar'da düğün heyecanı vardı. Faruk ve Fikret, Garip ve anneleri Esma'nın konakta yaşayacak olması nedeniyle ayrı ev tutarak konaktan ayrılmaya karar verdiler. Esma ise nikahının ardından çocuklarıyla konuşarak hastalığını ilk defa açıkladı. Esma, doktorun yaşadığı yeri ve alışkanlıklarını değiştirmemesini tavsiye ettiğini bu nedenle de Garip'in burada kalmaya karar verdiğini söyledi. Esma kalan sağlıklı hayatını sevdikleriyle bir arada geçirmeyi istediğini söyleyerek, Faruk'tan konaktan ayrılmamasını istedi.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.

