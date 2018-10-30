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İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip evleniyor, Adem ise babalık sevinci yaşıyor! İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 30.10.2018 00:56 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Esma Sultan aile yemeğinde Galip'le evleneceğini açıklıyor. Boranlar ise Esma'nın sürpriz evlilik kararıyla şoke oluyor. Fikret'in ise Galip taklidi herkesi güldürüyor. İstanbullu Gelin'de Dilara'nın ise hamile olduğu ortaya çıkıyor. Dilara'nın hamile olduğunu öğrenen Adem mutluluktan havaya uçuyor. İşte İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı...

İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip evleniyor, Adem ise babalık sevinci yaşıyor! İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İstanbullu Gelin dizisinin 2 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 60. yeni bölümüne Esma ve Galip'in evlilik kararıyla, Dilara'nın hamileliği damga vuracak. İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanında Boranlar eğlenceli anlar yaşıyor. Son bölümde Galip'in evlilik teklifini kabul eden Esma, zor günleri geride bırakarak yeni bir hayata yelken açıyor. Esma, ailesine evlilik kararını açıklıyor. Boranlar'ın erkekleri ise sıkıntılı günlerin ardından, çıktıkları yemekte eğlenceli anlar yaşıyorlar. Adem ise Dilara'nın hamile olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşıyor. Baba olacağını öğrenen Adem bundan sonra ne yapacak?

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in son bölümüne Esma Sultan'ın yaşadıkları damga vurdu. İstanbullu Gelin'in 26 Ekim Cuma yayınlanan son bölümünde, Faruk'un gerçek babasından şüphelenerek DNA testi yaptırdığını gören Esma evi terk etti. Kendisini Galip'in yanına atan Esma, evlilik teklifine olumlu yanıt vermeyen Galip'ten de bir darbe daha yedi. Ruh hali bozulan Esma, eski yalılarına gitti. Ancak yatak odasında Esma'nın uyuduğunu gören Adem büyük şok yaşadı. Uyandığında karşısında Adem'i gören Esma ise bayıldı.

GALİP'TEN ESMA'YA ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ
Galip evine gelen Esma'nın psikolojisi dağınık bir halde yaptığı evlilik teklifine olumlu yanıt vermemişti. Esma'nın içinde bulunduğu ruh halini düzeltmek isteyen Galip, sevdiği kadına bu defa romantik bir evlilik teklifi yaptı. Galip aile yadigari yüzüğü Esma'nın parmağına takarak evlenme teklif etti.

Boranlar ise Esma Sultan'ın ruh halini düzeltmek ve gönlünü almak için seferber oldu. Boran ailesinin kadınları Esma Sultan için bir kulüpte doğum günü partisi düzenledi. Ancak gittikleri mekan gizli bir kumarhane çıktı. Polis baskınıyla neye uğradıklarını şaşırtan Boran ailesi kadınları polis tarafından gözaltına alındı. İstanbullu Gelin'de eğlenceli anların yaşandığı o sahneler son bölüme damga vurdu.

İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise Fikret, bu defa da Ülfet ve Adem'in konuşmalarına dinledi. Adem'in Ülfet'le işbirliği yaptığını öğrenen Fikret bundan sonra neler yapacak? Fikret, Ülfet'in karşısına çıkarak gözdağı verdi.

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