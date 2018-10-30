İstanbullu Gelin'de Esma ve Galip evleniyor, Adem ise babalık sevinci yaşıyor! İstanbullu Gelin 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İstanbullu Gelin dizisinin 2 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 60. yeni bölümüne Esma ve Galip'in evlilik kararıyla, Dilara'nın hamileliği damga vuracak. İstanbullu Gelin'in yeni bölüm fragmanında Boranlar eğlenceli anlar yaşıyor. Son bölümde Galip'in evlilik teklifini kabul eden Esma, zor günleri geride bırakarak yeni bir hayata yelken açıyor. Esma, ailesine evlilik kararını açıklıyor. Boranlar'ın erkekleri ise sıkıntılı günlerin ardından, çıktıkları yemekte eğlenceli anlar yaşıyorlar. Adem ise Dilara'nın hamile olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşıyor. Baba olacağını öğrenen Adem bundan sonra ne yapacak?

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in son bölümüne Esma Sultan'ın yaşadıkları damga vurdu. İstanbullu Gelin'in 26 Ekim Cuma yayınlanan son bölümünde, Faruk'un gerçek babasından şüphelenerek DNA testi yaptırdığını gören Esma evi terk etti. Kendisini Galip'in yanına atan Esma, evlilik teklifine olumlu yanıt vermeyen Galip'ten de bir darbe daha yedi. Ruh hali bozulan Esma, eski yalılarına gitti. Ancak yatak odasında Esma'nın uyuduğunu gören Adem büyük şok yaşadı. Uyandığında karşısında Adem'i gören Esma ise bayıldı.