İstanbullu Gelin'de Esma ve Süreyya'nın ağlatan sahnesi! İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 5 Nisan Cuma ekrana gelecek olan 79. yeni bölümünde Esma Sultan'ın hastalığının ilerlemesi Boranlar'ı kahrediyor. Son bölümde evden kaçan Esma, anne ve babasının mezarı başında bulunmuştu. Esma ise kendisini almaya gelen Faruk'u tanımamış ve babası sanarak 'Baba ben geldim' demişti.

ESMA VE SÜREYYA'NIN DUYGUSAL SAHNESİ

Yeni bölümde ise Esma'nın Süreyya ile yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşanacak. Esma'nın gözyaşları içinde Süreyya'ya sarılarak 'Dümene geçme vaktin gelince hiç tereddüt etme. Biliyorum ki bu gemiyi hakkıyla yönetecek bir tek sen varsın.Sen benim sahip olmak istediğim kızımsın' sözleri dikkat çekiyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk'un istifa kararı Boranlar'da fırtına etkisi yarattı. Esma ise bu durumu kabul edemedi. Esma, Faruk'un gidişini kendi başarısızlığı olarak görürken, Süreyya bu karardan sonradan haberdar olduğu için iç sorgulamaları ile baş etmeye çalıştı. Adem ve Fikret ise kendilerine yeni bir yol çizmek için iş birliği yaptı.