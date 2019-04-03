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İstanbullu Gelin'de Esma ve Süreyya'nın ağlatan sahnesi! İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2019 02:15 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında, Esma alzheimer hastalığı nedeniyle oğlu Faruk'u tanımadı. Faruk'un mezarlıkta bulduğu Esma'nın son hali aileyi kahretti. Ancak hafızası yerine gelen Esma, gelini Süreyya ile duygusal bir konuşma yapıyor. Esma'nın ağlayarak Süreyya'ya sarılması ve 'Sen benim sahip olmak istediğim kızımsın' sözleri dikkat çekiyor. İşte İstanbullu Gelin 79. yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar.

İstanbullu Gelin'in 5 Nisan Cuma ekrana gelecek olan 79. yeni bölümünde Esma Sultan'ın hastalığının ilerlemesi Boranlar'ı kahrediyor. Son bölümde evden kaçan Esma, anne ve babasının mezarı başında bulunmuştu. Esma ise kendisini almaya gelen Faruk'u tanımamış ve babası sanarak 'Baba ben geldim' demişti.

ESMA VE SÜREYYA'NIN DUYGUSAL SAHNESİ
Yeni bölümde ise Esma'nın Süreyya ile yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşanacak. Esma'nın gözyaşları içinde Süreyya'ya sarılarak 'Dümene geçme vaktin gelince hiç tereddüt etme. Biliyorum ki bu gemiyi hakkıyla yönetecek bir tek sen varsın.Sen benim sahip olmak istediğim kızımsın' sözleri dikkat çekiyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk'un istifa kararı Boranlar'da fırtına etkisi yarattı. Esma ise bu durumu kabul edemedi. Esma, Faruk'un gidişini kendi başarısızlığı olarak görürken, Süreyya bu karardan sonradan haberdar olduğu için iç sorgulamaları ile baş etmeye çalıştı. Adem ve Fikret ise kendilerine yeni bir yol çizmek için iş birliği yaptı.

Faruk ise aldığı karardan sonra eşi Süreyya'ya içini döktü. Faruk ise aldığı yeni kararlar için eşi Süreyya'dan destek istedi. Faruk'un Süreyya'ya 'Ben hayatım boyunca babam kadar güçlü biri olmaya çalıştım. Babamın yokluğunu kimseye hissettirmemeye çalıştım. Bu arada kendimin ne hissettiğini hiç sormadım. Gel bana yardım et. Faruk'u birlikte bulalım' sözleri dikkat çekti.

İSTAN

Faruk'un şirketten ayrılık kararı alması konakta bomba etkisi yarattı. Fikret ve Osman'la karşı karşıya kalan Esma yaşadığı olaylardan sonra alzheimer hastalığının etkilerini yaşamaya başladı. Ortadan kaybolan Esma, anne ve babasının mezarında bulundu. Ancak Esma yanına gelen oğlu Faruk'u babası sandı ve 'Baban ben geldim' dedi.

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