İstanbullu Gelin'de Esma'ya ne oldu? İstanbullu Gelin 82. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerde oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 26 Nisan Cuma akşamı 82. yeni bölümüyle ekranda olacak. İstanbullu Gelin yeni bölümde geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz’a ve Faruk’a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir. Esma hala vakti varken ailesiyle ilgili önemli adımlar atmak ister, bir nevi devir teslim töreni hazırlığındadır. Her şey yoluna girerken Gülistan’lardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başlar. Esma’nın ansızın yaşayacağı bir atak ise her şeyi altüst edecek güçtedir…

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde, annesinin günlüğe yazdıklarını yıllar sonra okuyan Süreyya bunalıma girdi. Süreyya çocukken bakıcısı olduğu kadına giderek geçmişiyle ilgili büyük bir sırrı öğrendi. Faruk ise Süreyya'yı yaşadığı yıkımdan çıkarabilmek için ailesiyle birlikte büyük bir sürpriz hazırladı. Süreyya gördükleri karşısında mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

Annesinden kalan günlüğü okuyan Süreyya, günlükte yazanlar karşısında şoke oldu. Annesinin kendisini istemediğini düşünen Süreyya büyük bir yıkım yaşadı ve çocukken kendisine bakan kadına gitti. Kadının anlattıkları karşısında ise Süreyya bir şok daha yaşadı. Süreyya, anne ve babasının yaptığı kaza sırasında arabada teyzesinin de olduğunu öğrendi. Faruk ise Dilara'dan Süreyya'yı bu hale getiren nedenin restoran olduğunu öğrendi.

Faruk ve Boranlar, Süreyya'ya moral vermek ve yeniden hayata döndürmek için sürpriz hazırladı. Bahçede Süreyya'ya sürpriz yapan Faruk, kurdukları bir ekrandan yurt dışında olan oğlunun gönderdiği videoyu açtı. Süreyya ise duydukları karşısında büyük mutluluk yaşadı.

