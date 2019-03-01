İstanbullu Gelin'de Süreyya o gerçeği öğreniyor! İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 1 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 74. yeni bölümüne, İpek, Okan ve Fikret arasındaki kriz damga vuracak. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde Okan'ın İpek'e aşkını ilan etmişti. Ancak Okan'ın İpek'e aşkını ilan ettiği konuşmasını, o sırada eve gelen Süreyya da duymuştu. Peki Süreyya bu büyük sır karşısında ne yapacak? Okan'ın İpek'e aşkını ilan etmesini, Fikret duyacak mı?

İSTANBULLU GELİN 74. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya’nın evlilik yıldönümü kutlamasında beklenmedik bir sürpriz de yaşanıyor.

Faruk ve Süreyya ailelerini korumaya çalışırken birbirlerini ihmal ettiklerini fark ederler. Evlilik yıldönümü için hazırlanan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur. Dilara, Adem’in ona olan öfkesi karşısında giderek daha derinden etkilenmektedir. Adem, öfkesinin farkında hem bu duruma çözüm aramakta, hem de Güneş’le olan ilişkisini korumaya çalışmaktadır. Okan’ın itirafı İpek’i şaşırtırken Kıymet hırsla Boranlar’a saldırmaya devam eder. Konağa bomba gibi düşen itiraf Fikret’i harekete geçirir.