MAGAZİN

İstanbullu Gelin'de Süreyya o gerçeği öğreniyor! İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2019 02:59 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'in 1 Mart Cuma yayınlanacak olan 74. bölümünde, Okan İpek'e olan aşkını ilan ediyor. Süreyya ise, Okan ile İpek arasındaki o konuşmaya şahit oluyor. Ancak Süreyya bu sırrı saklarken, Esma ise bu durumdan haberdar oluyor. Esma, Süreyya'ya 'Bunu nasıl söylemezsin' diyerek hesap soruyor. Ancak o sırada eve gelen Fikret ise bu konuşmayı duyuyor. İşte İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 1 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 74. yeni bölümüne, İpek, Okan ve Fikret arasındaki kriz damga vuracak. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde Okan'ın İpek'e aşkını ilan etmişti. Ancak Okan'ın İpek'e aşkını ilan ettiği konuşmasını, o sırada eve gelen Süreyya da duymuştu. Peki Süreyya bu büyük sır karşısında ne yapacak? Okan'ın İpek'e aşkını ilan etmesini, Fikret duyacak mı?

İSTANBULLU GELİN 74. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya’nın evlilik yıldönümü kutlamasında beklenmedik bir sürpriz de yaşanıyor.

Faruk ve Süreyya ailelerini korumaya çalışırken birbirlerini ihmal ettiklerini fark ederler. Evlilik yıldönümü için hazırlanan Faruk kendini beklenmedik bir durumun içinde bulur. Dilara, Adem’in ona olan öfkesi karşısında giderek daha derinden etkilenmektedir. Adem, öfkesinin farkında hem bu duruma çözüm aramakta, hem de Güneş’le olan ilişkisini korumaya çalışmaktadır. Okan’ın itirafı İpek’i şaşırtırken Kıymet hırsla Boranlar’a saldırmaya devam eder. Konağa bomba gibi düşen itiraf Fikret’i harekete geçirir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İpek ve Fikret’in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret’in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya’nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır.

Senem, Süreyya ve Dilara’nın kızlar gecesi Adem’in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet’in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan’ın da bir adım atmasına sebep olur.

SÜREYYA, OKAN İLE İPEK AŞKINI ÖĞRENDİ!
okan-ipek
Final sahnesinde ise Okan, İpek'e aşkını ilan etti. Okan, İpek'e artık birbirlerini kandırmamalarını söyledi ve "Sen ne zaman 'Gel' dersen, ben o zaman geleceğim. Seni kaybetmek istemiyorum. Bu sürede hep kalbimde olacaksın" dedi. O sırada eve gelen Süreyya ise İpek ve Okan arasındaki bu konuşmaya şahitlik etti.


En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Çarpışma'da Cemre'yi şoke eden ölüm! Çarpışma'da Cemre'yi şoke eden ölüm!
Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı yıkan gerçek!Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı yıkan gerçek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm fragmanı izle İstanbullu Gelin 74. yeni bölüm izle İstanbullu Gelin

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması geldi!

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

G.Saray iddiası kadro dışı bıraktırdı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışma'da Selim kimi öldürdü? Cemre'ye büyük şok! Çarpışma 13. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da Cemre'yi şoke eden ölüm!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı yıkan Züleyha ve Yılmaz gerçeği! Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'ı yıkan gerçek!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e büyük şok! Barış böyle yakalandı! Bizim Hikaye 59. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e büyük şok!

Emilia Clarke'den Game of Thrones açıklaması: 'Herkes şok olacak'

Khaleesi'den yeni sezon bombası! 'Herkes şok olacak'

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer! Sinan Albayrak hangi rolde oynuyor?

Kalk Gidelim dizisine flaş transfer!

Savaşçı dizisi oyuncularından set pozları!

Savaşçı dizisi oyuncularından set pozları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.