İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Aslı Enver ve Özcan Deniz'in başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin dizisi 9 Kasım Cuma akşamı 61. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de Galip ve Esma'nın evlilik telaşı Boran erkeklerine karmaşık duygular yaşattı. Esma çok mutlu olsa da oğulları için her şeyden vazgeçebileceğini söyledi. Dilara'nın hamile olduğunu öğrenen Adem ise boşanmaktan vazgeçti ve büyük bir sürpriz hazırladı. Ülfet ise moda gecesinde aniden sahneye çıkan Sedef'in kendisi hakkında gerçekleri açıklayacağını sanınca büyük korku yaşadı. Ancak Sedef, Ülfet'e gözdağı vermek için böyle bir yolu seçtiğini belli etti ve hakkında güzel sözler sarfetti.

İstanbullu Gelin'in 16 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 62. bölümünden ise ilk sahne yayınlandı. Ülfet'in herkesten sakladığı oyuncaklarla dolu çocuk odasına giren Süreyya duygusal anlar yaşadı. Kaybettiği bebeğini hatırlayan Süreyya, Ülfet'e 'Yaralarınızı görmüş gibi bakıyorum' dedi ve kendi hikayesini anlattı. Ülfet ise 'Bu gördüklerini unutabilir misin?' diye sordu. Süreyya ile aralarında duygusal anların yaşandığı sahnede, Ülfet'in 'Ona hamile kalabilmek için 15 sene uğraştım' sözleri dikkat çekti.