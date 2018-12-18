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İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk'u şoke eden olay! İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.12.2018 02:37 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni bölümde alzheimer hastası olduğunu öğrenen Esma Sultan nişanlısı Garip'ten ayrılıyor. Esma'nın ailesine Garip'le ayrıldığını açıklaması Süreyya'yı şüphelendiriyor. Süreyya işin aslını araştırırken Esma'nın hastalığını öğreniyor. Garip ise bir türlü anlam veremediği bu ayrılık kararının ardından konağı terk ediyor. İşte İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı.

İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk'u şoke eden olay! İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'in 21 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 67. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı İstanbullu Gelin yeni bölümde hastalığını öğrenmesinin ardından Garip'ten ayrılma kararı alan Esma bu durumu ailesine açıklıyor. Faruk ve Süreyya Esma'nın sebepsiz yere bu ayrılık kararı almasıyla şoke oluyor. Süreyya Esma'nın hastalığını öğreniyor ve Esma'yla konuşmaya çalışıyor. Fakat Esma Süreyya'ya sert tepki veriyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin son bölüme Esma Sultan'ın hastalığı ve Garip'ten ayrılması damga vurdu. Alzheimer olduğunu öğrenen Esma'nın adeta dünyasına başına yıkıldı. Hastalığı nedeniyle her şeyi unutacağını düşünen Esma, sevdiklerini hatırlamak için defter tutmaya başladı. Ancak Esma'nın aldığı bir karar Garip'i yıktı. Garip'i yıllar önce aşklarının başladığı Baylan Pastanesi'ne çağıran Esma, ayrılmak istediğini söyledi. Düğün hazırlığı yapan Garip ise hiç beklemediği bu ayrılık kararıyla yıkıldı. Esma Garip'in kendisine taktığı yüzüğü çıkartarak masaya bıraktı ve 'Bizim hikayemiz buraya kadarmış' dedi.

Garip düğün için heyecanlanırken, Esma hastalığını öğrenmenin şokuyla sarsılır. Emir’in ortadan kaybolması Faruk’un büyük öfkesine neden olur. Fikret, Adem için endişelenmekte, ona ulaşmaya çalışmaktadır. Dilara’dan aldığı bilgi ile Güneş’ten şüphelenen Senem’in içi içini yer, duruma el atar. Süreyya son günlerdeki gerilimli havanın dağılması için Faruk’a sürpriz yapmaya karar verir ancak onu da başka bir sürpriz beklemektedir.

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