İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı mutluluktan ağlatan sürpriz! İstanbullu Gelin 81. son bölüm final sahnesi izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin 81. son bölümüyle 19 Nisan Cuma akşamı ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de Faruk'un açtığı restoranın adının babasının yıllar önce yanan restoranla aynı isimde olması Süreyya'yı geçmişine götürdü.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinden kalan günlüğü okuyan Süreyya, günlükte yazanlar karşısında şoke oldu. Annesinin kendisini istemediğini düşünen Süreyya büyük bir yıkım yaşadı ve çocukken kendisine bakan kadına gitti. Kadının anlattıkları karşısında ise Süreyya bir şok daha yaşadı. Süreyya, anne ve babasının yaptığı kaza sırasında arabada teyzesinin de olduğunu öğrendi. Faruk ise Dilara'dan Süreyya'yı bu hale getiren nedenin restoran olduğunu öğrendi.

Faruk ve Boranlar, Süreyya'ya moral vermek ve yeniden hayata döndürmek için sürpriz hazırladı. Bahçede Süreyya'ya sürpriz yapan Faruk, kurdukları bir ekrandan yurt dışında olan oğlunun gönderdiği videoyu açtı. Süreyya ise duydukları karşısında büyük mutluluk yaşadı..

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Süreyya, karşılaştığı geçmişiyle yüzleşmekte zorlanır. İçine kapanan Süreyya, Faruk ile bile duygularını paylaşmak istememektedir. Esma ve Garip şirkete gittiklerinde Adem ve Fikret’in yeni düzeni olan Happy Friday’e denk gelir ve onları sorumsuzlukla suçlar. Dilara ve Mert’in ilişkisi ise sınavlarına devam etmektedir. Açılış hazırlıklarıyla ilgilenen Faruk Süreyya’nın durağanlığını restoranla bağlantısı olduğunu düşünür. Süreyya ise geçmişi deşmeye devam eder ve hiç beklemediği bir sırla daha karşılaşır.



