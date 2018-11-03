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İstanbullu Gelin'de Ülfet'in korkunç geçmişi! Yeşim Salkım diziye böyle girdi! İstanbullu Gelin 60. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.11.2018 01:12 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 60. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümüne Galip'in Esma'yı Boranlar'dan isteme anları damga vurdu. Galip, evlilik teklif ettiği Faruk ve ailesinden istedi. Boranlar'ın evinde Esma ve Galip'in nişan töreni yapıldı. İstanbullu Gelin final sahnesinde ise diziye yeni katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef ortaya çıktı ve Ülfet'i tehdit etti. Peki Ülfet kimi öldürdü? Sedef kim ve Ülfet'in sırları nedir? İşte İstanbullu Gelin 60. bölüm final sahnesi

İstanbullu Gelin'de Ülfet'in korkunç geçmişi! Yeşim Salkım diziye böyle girdi! İstanbullu Gelin 60. son bölüm final sahnesi izle!

İstanbullu Gelin dizisinin 2 Kasım Cuma akşamı yayınlanan 60. yeni bölümüne Galip ve Esma'nın evlilik heyecanı damga vurdu. Galip Esma Sultan'ı Boranlar'dan istedi. Eğlenceli anların yaşandığı isteme merasimi sırasında Galip'in aşk dolu sözleri dikkat çekerken, Faruk ise ne yapacağını bilemedi. Esma ve Galip'in nişan töreni de yapıldı ve yüzük taktılar. İstanbullu Gelin son bölüm final sahnesinde ise Ülfet büyük bir şok yaşadı. Diziye yeni katılan Yeşim Salkım'ın canlandırdığı Sedef karakteri, Ülfet'in kapısına geldi ve para istedi.

Ülfet'in korkunç geçmişi ise Sedef'in anlattıklarıyla ortaya çıktı. Sedef'i karşısında görünce donup kalan Ülfet'in geçmişte eski kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. Sedef'in, 'Ben yıllardır sizin vicdan yükünüzü taşıyorum. Eğer bu sırrı taşımamı istiyorsan ölene kadar bana bakacaksın. Yoksa herkes her şeyi öğrenir. Ama eski kocan gibi beni de temizlemek istersen başka. Param bitti. Ya bana ölene kadar bakarsın, ya da herkese anlatırım' sözleri dikkat çekti. Sedef'in sözleriyle şoke olan Ülfet, cep telefonuna gelen Galip ve Esma'nın nişan fotoğrafıyla da bir yıkım daha yaşadı.

GALİP ESMA'YI BÖYLE İSTEDİ!

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirecek
Fikret duyduklarını serinkanlılıkla sindirmeye çalışırken, Adem ve Ülfet’i bitirmeye and içer. Akif bu uğurda Fikret’in yol arkadaşı olacaktır. Esma’nın aileye sürprizi Boranlar’ın gündemini değiştirir. Süreyya’nın desteğini alan Esma verdiği kararla emin adımlarla ilerlerken Ülfet’ten de bir yerde geçmişin intikamını almaktadır. Ülfet bu şoku atlatmaya çalışırken başka bir sürpriz onu beklemektedir; Sedef geçmişin ağırlığıyla tam karşısındadır…

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