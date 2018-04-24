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İstanbullu Gelin'in 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 24.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Süreyya'nın Faruk'a söylediği: Ben seni tanımıyorum Faruk! Sen kimsin ya? cümlesi olay oluyor. Süreyya Faruk'un Adem'i hapse sokmak istediği kanaatinde.

İstanbullu Gelin'in 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde rüzgarlar sertleşiyor. Faruk ve Aslı arasında Adem'le ilgili bir gerginlik yaşanıyor. Adem Boranların konağına yerleşmeyi planlıyor. Aslı ise Faruk'u odasından kovacak kadar ona sinirleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Faruk ve Süreyya arasında taşlar yerinden oynuyor! Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler'den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet'in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret'i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.

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