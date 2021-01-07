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İstanbullu Gelin'in Dilara'sı Neslihan Arslan Yaşı 19 dizisine dahil oldu

07.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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İstanbullu Gelin'in Dilara'sı Neslihan Arslan Yaşı 19 dizisine dahil oldu

Merakla beklenen Yaşı 19 dizisinin kadrosu belli olmaya başladı. İstanbullu Gelin'in sevilen oyuncusu Neslihan Arslan kadroya dahil oldu.

İstanbullu Gelin dizisinde Dilara karakterini canlandıran Neslihan Arslan, yakında çekimleri başlayacak olan dizinin setine çıkmak için heyecanla bekliyor.

Yeni karakterini sevenleriyle tanıştırmak için sabırsızlanan Arslan, evde rolü için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Oyuncu, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlerle aynı sette bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Dilara rolüne hayat verdiği İstanbullu Gelin'deki performansıyla kendisine hayran bırakan Neslihan Arslan Yaşı 19 dizisiyle ekrana dönüyor.

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