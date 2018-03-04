İstanbullu Gelin'in Sanem'i kaç yaşında?

Tiyatronun sevilen ismi Yeldan, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Ünlülerin gerçek yaşları

1 / 80 Demet Evgar,37 yaşında.

2 / 80 Defne Samyeli (45 yaşında)17 Mart 1972 doğumlu.

3 / 80 Mehmet Günsür (42 yaşında)8 Mayıs 1975 doğumlu

4 / 80 Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 doğumlu ve 30 yaşında.

5 / 80 Neslihan Yeldan 1969 49 yaşında.

6 / 80 Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 doğumlu ve 43 yaşında.

7 / 80 Ata Demirer 1972 doğumlu 45 yaşında.

8 / 80 Alara Bozbey 1986 doğumlu 31 yaşında.

9 / 80 Oktay Kaynarca 53 yaşında.

10 / 80 Nurgül Yeşilçay (41 yaşında) 26 Mart 1976 doğumlu.

11 / 80 Burcu Esmersoy (41 yaşında)2 Ekim 1976 doğumlu.

12 / 80 Cem Yılmaz (44 yaşında)23 Nisan 1973 doğumlu.

13 / 80 Seren Serengil (41 yaşında)1976 doğumlu

14 / 80 Alişan 41 yaşında.

15 / 80 Buse Varol 27 yaşında.

16 / 80 Geçtğimiz günlerde ilişkilerini fotoğraflarla belgeleyen ikilinin arasında 14 yaş fark var.

17 / 80 Sibel Can 47 yaşında

18 / 80 Burcu Esmersoy 41 yaşında

19 / 80 Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi bakın kaç yaşında.

20 / 80 Esra Dermancıoğlu 48 yaşında, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ömer Güneş ise 32.

21 / 80 Keremcem 39 yaşında

22 / 80 İlay Erkök 24 yaşında.

23 / 80 39 yaşındaki Keremcem, İlay Erkök’ten 15 yaş büyük.

24 / 80 Tarkan 45 yaşında

25 / 80 Pınar Dilek 30 yaşında

26 / 80 Ajda Pekkan 71 yaşında.

27 / 80 Sevgilisi Bülent Çavuşoğlu 49 yaşında.

28 / 80 Metin Hara 35 yaşında.

29 / 80 Adriana Lima 36 yaşında.

30 / 80 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı'nın yaşını duyan, şaşırıp kalıyor. Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte ekranda fırtına gibi esmeye başlayan Müge Anlı'nın gerçek yaşını duyan kulaklarına inanamıyor.

31 / 80 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programı ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Müge Anlı'nın 43 yaşında olduğunu duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra "Hiç göstermiyor" şeklinde yorum yapıyor.

32 / 80 Özcan Deniz 45

33 / 80 Feyza Aktan 25

34 / 80 Çetin Tekindor - 72

35 / 80 Adnan Oktar - 61

36 / 80 Banu Alkan - 59

37 / 80 Safiye Soyman - 56

38 / 80 Mehmet Ali Erbil 60 yaşında.

39 / 80 Bülent Ersoy - 65

40 / 80 Zafer Ergin - 74

41 / 80 Halit Ergenç 46 yaşında

42 / 80 Tuğba Özay 39 yaşında

43 / 80 Bergüzar Korel 34 yaşında

44 / 80 Nebahat Çehre. 72 yaşında.

45 / 80 Yeliz Yeşilmen, kendisinden 16 yaş büyük olan eşi Ali Uğur Akbaş ile evlendiğinde de aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.

46 / 80 Yeliz Yeşilmen 38 yaşında.

47 / 80 Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş 54 yaşında. Aralarındaki yaş farkı ise 16.

48 / 80 Duygu Su Gülpınar 24 yaşında.

49 / 80 Ali Ağaoğlu 62 yaşında.

50 / 80 Çiftin arasında 38 yaş fark bulunuyor.

51 / 80 Serenay Sarıkaya - 25

52 / 80 Mehmet Günsür - 41

53 / 80 Ozan Güven - 42

54 / 80 Büşra Develi - 23

55 / 80 Ayşenur Çetin - 19

56 / 80 Magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden Demet Şener, takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü fotoğrafında ciddi bir pot kırdı.

57 / 80 Kocası İbrahim Kutluay’la ilk boşanma davası geride bıraktığımız haftalarda görülen Demet Kutluay, perşembe günleri yapılan eski günlere gönderme olarak da bilinen TBT gününde Başak Dizer’le çekilmiş bebeklik dönemine ait bir kareyi paylaştı.

58 / 80 Bu fotoğrafta henüz daha bir yaşında çekilmiş bir karesini paylaşan Demet Kutluay’ın yanındaysa Başak Dizer oturuyor. Demet’in ‘birinci yaş günümde’ diyerek paylaştığı fotoğraf Başak Dizer’in gerçek yaşını da ortaya çıkardı. Çevresine 80 doğumlu olduğunu söyleyen Dizer, 78 yılına ait bu fotoğrafta Demet Kutluay’la yan yana otururken görülüyor.

59 / 80 Bu gelişmeyle birlikte Başak Dizer’in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile arasındaki yaş farkı üçten beşe çıkmış oldu.

60 / 80 Daima genç ve bakımlı gördüğümüz sanatçıların gerçek yaşları çok şaşırtacak...

61 / 80 Nilüfer 61

62 / 80 Nükhet Duru 62

63 / 80 Pınar Altuğ 42

64 / 80 Nilgün Belgün 63

65 / 80 Şenay Gürler 50 yaşında

66 / 80 1963 doğumlu

67 / 80 Özge Özberk - 40

68 / 80 Yonca Evcimik - 53

69 / 80 Asuman Krause 41

70 / 80 Metin Akpınar - 74

71 / 80 Fatma Girik - 74

72 / 80 Şebnem Bozoklu - 37

73 / 80 Ayşen Gruda - 71

74 / 80 Bergüzar Korel 1982 doğumlu

75 / 80 Türkan Şoray

76 / 80 Türkan Şoray 1945 doğumlu

77 / 80 Aslı Tandoğan 1979 doğumlu

78 / 80 Seda Sayan 1961 doğumlu

79 / 80 Sibel Can