İstanbullu Gelin'in senaristinden Süreyya açıklaması 'Şizofreni durumu var'

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'in senaristi Deniz Akçay, dizinin önemli karakterlerinden olan Süreyya ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İstanbullu Gelin'in en sevilen karakteri Süreyya, dizinin uyarlandığı kitapta aslında şizofrenmiş. Senarist Deniz Akçay, Aslı Enver'in hayat verdiği gerçek hayatta uyarlanan dizinin Süreyya karakterinin kitaptaki halinden çok farklı olduğunu açıkladı.

"SÜREYYA'NIN KARAKTER YAPISINI iPEK'E KAYDIRDIM"

Fenomen dizi İstanbullu Gelin'in Süreyya'sının gerçekte şizofrenik bir durumu olduğunu ifade eden senarist Deniz Akçay, "Mesela kitapta asıl sorunlu olan karakter Süreyya. Neredeyse şizofreni durumu var. Çok ağır travmatik sorunları ve hiç istenmeyen bir karakter. Kayınvalidesine kendini kabul ettirmek için kendi varlığından vazgeçen bir kadın. Onu mesela biraz daha İpek'e kaydırdım. Konak kalabalık bir ev, köklü bir aile, bunlar gerçek. Bir de kitaptaki karakterleri hikaye karakterlerinden alıp başka karakterler üzerinden, cümlesi başka olan bir yere çevirdik, böylece evrildi. Zaten bana hikayeyi dönüştürme serbestisi verilmişti" diye konuştu.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON FRAGMANI

İstanbullu Gelin, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

