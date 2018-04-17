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İstanbullu Gelin'in Senem'i: Suratına bile bakmıyorum ama içim yanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Neslihan Yeldan, Emre Saygı'nın Hadi Be programına konuk oldu. Sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Meslihan Yeldan, samimi ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu

İstanbullu Gelin'in Senem'i: Suratına bile bakmıyorum ama içim yanıyor

İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın (Aslı Enver) teyzesi Senem'i canlandıran Neslihan Yeldan, ''Teyze olmamak için yıllarca uğraştım. Şimdi sokakta benden büyükler bile 'Teyze' diyor. Ama insanların aklına genelde teyze deyince, yaşlı, şişman ve hımbıl biri geliyor'' dedi.

Kendisiyle ilgili 'Çılgın' imajı oluştuğu yorumuna 49 yaşındaki oyuncu, ''Gayet aklı başında bir insanım. Niye bana çılgın diyorsunuz? Ev hanımı gibi evimde oturur, işimi yapar, çocuğuma bakarım. Acaba enerjim mi çılgın geliyor insanlara? O yüzden mi evde kaldım ben?'' diyerek, esprili bir cevap verdi.

Birinden hoşlandığında duygularını sakladığını sözlerine ekleyen Neslihan Yeldan şöyle konuştu: ''Çok şeffafımdır, içimdekini hemen gösteririm. Duygularımı hemen belli ederim. Ama birinden hoşlandıysam, duygularımı göstermemek için elimden geleni yaparım. Direkt domuza bağlarım. Duvar olurum yani. Anlamasın diye her şeyi yaparım. Suratına bile bakmıyorum ama içim yanıyor.''

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Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin neslihan yeldan Aslı Enver

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