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İstanbullu Gelin son bölüm izle! Ülfet kocasını öldürdüğünü böyle açıkladı! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 17.11.2018 01:14 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 62. yeni bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde Ülfet'in büyük sırrı ortaya çıktı. Süreyya, Ülfet’in gizli odasını bulmasının ardından sürpriz gelişmeler yaşandı. Boranlar'ın evine gelen Ülfet miras kalan arsanın satışını yapacağını söyledi. Ülfet ise düzenlediği basın toplantısında yıllar önce kocasının ölümüne sebep olduğunu açıkladı. Peki İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar.

İstanbullu Gelin son bölüm izle! Ülfet kocasını öldürdüğünü böyle açıkladı! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin 16 Kasım Cuma akşamı ekrana gelen 62. son bölümüne Ülfet'in aldığı kararlar damga vurdu. Süreyya'nın evindeki gizli odayı bulmasının ardından Ülfet büyük bir değişim yaşadı. Ülfet 15 yıl boyunca çocuk sahibi olmak istediğini ve hamileyken eşi tarafından aldatıldığını açıkladı. Ülfet arsa satışı konusundaki inadından vazgeçti ve Boranlar'ın evine giderek aldığı kararı açıkladı. Arsa satışıyla Fikret ve Faruk büyük sevinç yaşadı. Ülfet ise yıllardır içinde sakladığı büyük sırrını bir basın toplantısıyla açıkladı. Ülfet yıllar önce kendisini aldattığını öğrendiği kocasıyla kavga ettiğini ve yaşanan itişme sonucunda kocasının düşerek öldüğünü söyledi. Ülfet kocasının ölümüne sebep olduğunu açıkladı ve şirketteki görevini de bıraktı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem’in vereceği karar Boranlar için büyük bir sürpriz olacak…
Fikret, Sedef’ten aldığı bilgilerle sarsılmış, ne yapacağını kestirememektedir. Ülfet, sandıktaki bilgilerinin saçıldığından habersiz yoluna devam ederken, Süreyya ile en derin yarası üzerine yüzleşmek zorunda kalır. Fikret, eldeki bilgileri Faruk’la paylaşınca Ülfet için bambaşka bir dönemin başlayacağı netleşir. Adem’in vereceği karar ise Boranlar için büyük bir sürpriz olacaktı

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