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İstanbullu Gelin yeni sezonda neler olacak? Özcan Deniz ile Aslı Enver'den yeni sezon tüyoları

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2018 19:58 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver yeni sezonla ilgili ipuçları verdi.

İstanbullu Gelin yeni sezonda neler olacak? Özcan Deniz ile Aslı Enver'den yeni sezon tüyoları

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin milyonların gönlünde taht kuran dizisi İstanbullu Gelin beklenmedik hikayesi ve yeni karakterleri ile üçüncü sezonuna iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

  1. Sezona sert bir başlangıç yapacaklarının altını çizen Özcan Deniz, izleyiciyi uyarıyor:
    “Bu sezon herkes için zorlu geçecek. Boranlar’ı görmeye alışık olduğumuz kalıpların çok dışında izleyeceğiz. Faruk, aileyi bir arada tutmaya çalışmakla kalmayıp, bitti denilen her noktada devam edebilmek için pek çok zorluk ve sorumluluğun altına girecek. Daha önce hiç karşılaşmadığı tavır ve davranışlara göğüs germek durumunda kalacak.

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Başarılı oyuncu Aslı Enver ise “Süreyya belki de en büyük sınavını kızı Yaz ile verecek. Yaşanan tüm bu krizler Süreyya’yı da etkileyip değiştiriyor. Ve biz adım adım bu değişimi izleyeceğiz. Yüreğindeki sevgiyi herkesle cömertçe paylaşan ve gücünü bundan alan Süreyya’yı zor bir seçim bekliyor” dedi.

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BORANLAR'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Adem’in tuzağına düşen Boranlar, sadece konağı değil tüm mal varlıklarını da kaybetmişlerdir. Birbirilerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan ailenin yolu yıllar sonra İstanbul’da yaşayan, hiç görüşmedikleri halaları Ülfet Kavaklı kesişecektir. Varlıklı ve güçlü iş kadını Ülfet Kavaklı, zor durumdaki akrabalarına bekledikleri yardım elini mi uzatacak, yoksa eski defterleri açıp yılların hesabını mı soracak?

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Faruk, bir çıkış yolu bulabilmek için her yolu denerken, Fikret tüm olanlardan dolayı kendini suçlamaktadır. Adem, konağı almıştır almasına ama bunun karşılığında hiç beklemediği bir bedel ödemek zorunda kalacaktır. Yeni isimlerle zenginleşen kadrosu ve çarpıcı 3. Sezon hikayesi ile İstanbullu Gelin Eylül’de Star’da.

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