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İstanbullu Gelin'de Esma'nın itirafı Faruk'u şoke etti

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ | 20.01.2018 01:10 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbullu Gelin'in 19 Ocak Cuma yayınlanan 33. bölümünde, Faruk annesi Esma'nın anlattıklarıyla adeta şoke oldu. İstanbullu Gelin'in 33. bölüm final sahnesinde, yangında ölümden dönen Esma, aldığı radikal kararları Faruk'a anlattı. Esma, Garip'le görüştüğünü Faruk'a itiraf etti.

İstanbullu Gelin'de Esma'nın itirafı Faruk'u şoke etti

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin dizisinin son bölümü nefesleri kesti. İstanbullu Gelin'in 33. bölümünde, konaktaki yangın sonrasında pek çok değişti. Yangında ölümden dönen Esma ise final sahnesinde, oğlu Faruk'u şoke eden bir gerçeği açıkladı.

Yangında ölümden döndükten sonra hayatında ilk defa kendisi için mücadele etmeye karar verdiğini anlatan Esma, "İlk kez kendim içim mücadele etmeye karar verdim. Ben bir süredir Garip'le görüşüyorum" dedi. Faruk ise annesinin anlattıkları karşısında dondu kaldı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.

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