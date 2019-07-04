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İstanbullu hırsızlık şebekesine Sakarya polisinden tokat

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul’dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 2’si Sakarya polisinin başarılı operasyonu sonucu olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul’dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 2’si Sakarya polisinin başarılı operasyonu sonucu olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. Yaklaşık 50 bin TL’lik zararın olduğu hırsızlık anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Hırsızlık, 3 Temmuz Çarşamba günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan kiraladıkları araçla Adapazarı Çark Caddesi’ne gelen 7 şüpheli, hırsızlığın gerçekleştirildiği telefon mağazasının çevresinde keşif yaptı. Daha sonrasında kiraladıkları araç ile tekrar Sakarya’ya gelen şüpheliler, aynı model, marka ve renkte ki bir aracın plakasını çalarak, kiralık araçtaki plaka ile değiştirdi.
İstanbul’dan kiraladıkları aracın üzerinde bulunan çalıntı plaka ile hırsızlığın gerçekleştiği yere gelen ve şebeke üyesi oldukları düşünülen 5 şüpheli araçtan maskelerle inerek, ellerindeki taşlar ile mağazanın camlarını kırdı. Şüphelilerden 3’ünün içeri girip mağazada bulunan telefon, tablet ve bilgisayarları çaldığı esnada diğer 2 şüpheli ise çevreyi kolaçan etti. Çaldıkları malzemeler ile birlikte toplamda dükkana 50 bin TL civarında zarar veren hırsızlar araca binerek kayıplara karıştı.
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemeler ve izlenen güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştirilen kişilerin kimlikleri tespit edildi. Adeta iğneyle kuyu kazarcasına titizlikle çalışan polis ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon sonucu B.Y. (27) ve E.E. (22) isimli iki şüpheli yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan Sakarya polisi, İstanbul ile Kocaeli’nde de bu tip olayları gerçekleştirdikleri ve profesyonel bir hırsızlık şebekesi oldukları düşünülen ve isim bilgilerini tespit ettiği diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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