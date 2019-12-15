İstanbullu Kadınlar Las Tesis’i Bu Kez Beşiktaş’ta Söyledi

İstanbul’da kadınlar bir kez daha Las Tesis eylemi için sokağa çıktılar. Bu kez eylemin adresi, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı’ydı.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy’de yapılan Las Tesis eylemine müdahale eden İstanbul polisi, Beşiktaş’taki eylem alanında da yoğun güvenlik önlemi aldı, ancak bu kez eyleme müdahale etmedi.

Çoğu sol elinde mor bir eldiven taşıyan kadınlar hep birlikte İspanyolca şarkıyı “Patriyarka bir yargıç, suçlar bizi en başta. Cezası hep şiddet, evde işte sokakta.

Her gün cinayet, erkeği koruyan adalet sebebi fobi, nefret; suçlusu sensin devlet, nerede olduğum, güldüğüm, giydiğim değil. Suçlu sensin, tecavüzcü sensin, suçlu polisler, suçlu yargıçlar suçlu aranızda. Devlet farkında. Benim bedenim benim kararım hayır diyorsam hayırdır. Benim bedenim benim hayatım dayanışma yaşatır. Benim bedenim benim kararım hayır diyorsam hayırdır. Benim bedenim benim hayatım dayanışma yaşatır. Suçlu sensin’’ şeklindeki tercümesiyle söyledi.

Başkan ifadesinin çıkarılması otosansür mü?