İstanbullu Kadınlar Las Tesis’i Bu Kez Beşiktaş’ta Söyledi

İstanbul’da kadınlar bir kez daha Las Tesis eylemi için sokağa çıktılar. Bu kez eylemin adresi, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı’ydı.
Geçtiğimiz hafta Kadıköy’de yapılan Las Tesis eylemine müdahale eden İstanbul polisi, Beşiktaş’taki eylem alanında da yoğun güvenlik önlemi aldı, ancak bu kez eyleme müdahale etmedi.
Çoğu sol elinde mor bir eldiven taşıyan kadınlar hep birlikte İspanyolca şarkıyı “Patriyarka bir yargıç, suçlar bizi en başta. Cezası hep şiddet, evde işte sokakta.
Her gün cinayet, erkeği koruyan adalet sebebi fobi, nefret; suçlusu sensin devlet, nerede olduğum, güldüğüm, giydiğim değil. Suçlu sensin, tecavüzcü sensin, suçlu polisler, suçlu yargıçlar suçlu aranızda. Devlet farkında. Benim bedenim benim kararım hayır diyorsam hayırdır. Benim bedenim benim hayatım dayanışma yaşatır. Benim bedenim benim kararım hayır diyorsam hayırdır. Benim bedenim benim hayatım dayanışma yaşatır. Suçlu sensin’’ şeklindeki tercümesiyle söyledi.
Başkan ifadesinin çıkarılması otosansür mü?
Ancak geçen hafta olduğu gibi şarkı İspanyolca söylenmedi. Ayrıca geçen haftaki versiyonunda ‘başkan’ da yargıç, polis ve de devlet gibi suçlanırken bu haftaki versiyonda bu ifadeye yer verilmedi.
Eylemi düzenleyen Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu bileşenlerinden HDP Kadın Meclisi’nin üyesi Benazir Coşkun, bir sansür ya da otosansürün söz konusu olmadığını söyledi.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Coşkun, ‘Özellikle çıkarılan sansüre uğratılan bir şey yok. Birçok ülkede bu dansın koreografisinin pek çok biçimi yapıldı. İçinde ‘başkan’ın neden olmadığını soruyorsunuz. Başkanın da yer aldığı birçok koreografi oldu. Başkan içinde ya da değil, netice itibarıyla polisin, yargıcın, devletin dolayısıyla erkek devletinin bilfiil hedef alındığı bir koreografi vardı ortada. O yüzden sansürlü ya da bilinçli olarak çıkarılan bir durumdan söz edemeyiz burada. Kadın kırımı var ortada. Türkiye’de son bir yılda 400’ü aşkın, son yılda 7 bin kadın erkekler tarafından katledildi. Kadın davalarına baktığımızda haksız tahrik indirimlerinin uygulandığını, yargının erkek ve kadın arasında dengeyi erkekler lehine sağladığını, korumaya gidildiğinde karakollardan kadınların tekrar tekrar boş gönderildiğini görüyoruz’’ dedi.
Eyüboğlu: ‘‘İnsanların sokağa çıkamadığı günlerde bu eylem çok kıymetli’’
Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun bir başka üyesi Meriç Eyüboğlu da otosansür olmadığını belirtirken eylemin hedefe ulaştığını vurguladı.
VOA Türkçe’ye konuşan Eyüboğlu, ‘‘Biz bugün polisin yine yaptırmayacağı düşüncesi ile geldik. Böyle bir duygusal hazırlık ve beklentiyle geldik. Buna rağmen çok sayıda kadın gelmiştir. İnsanların sokağa çıkamadığı günlerden geçerken bu kıymetli. İkincisi dansta provalarda takıldığımız yerler oluyordu. Takılmadan becerdik. Bu da kıymetli. Erkek şiddetine ve devlet şiddetine karşı mesajları var Şilili kadınların, bizim de yapageldiğimiz bir şeydi bu. Bizim de ikisiyle problemimiz var bu topraklarda, bu mesajı verdiğimizi düşünüyorum. Herkes de nihayet yapabilmenin rahatlığı ve coşkusuyla ayrıldı. Müdahale olsa da olduğumuz yerde üç kişi yapacaktı, böyle bir kararlılıkla gelmiştik. Alan açılınca öylesine bir müdahale olmayınca önceki müdahalelerin yarattığı tepki geri adım attı, biz de tamamlayabildik’’ dedi.
Kadınlar, Las Tesis eyleminin ardından, ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz itaat etmiyoruz’, ‘Kadınlar birlikte, birlikte güçlü, ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’, ‘Kadın cinayetleri politiktir’ diye slogan attılar, hep birlikte halay çektiler.
Performans sanatçısı Eylem Gülter, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için dans etti
Eylemciler arasında bulunan dansçı Eylem Gülter, sokak performansı gerçekleştirdi.
Eylem sonrası VOA Türkçe’ye kadın cinayetlerine dikkat çekmek için dans ettiğini söyleyen Gülter, ‘Türkiye’de her an birileri katlediliyor. Çocuk ölümleri, kadın ölümleri yaşanıyor, erkekler de ölüyor. Belki onlar söyleyemiyorlar. Tamamıyla yanlış eğitim söz konusu. Sanal bir delilik yaşıyoruz hep birlikte. Yüzümüzü çevirdikçe bunlar bize geri dönüş yapıyor. Kainatın enerjisi var. Umarım bu olaylar biter, Türkiye duyarlı hale gelir’’ dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum