İstanbullu Kadınlardan Afgan Kadınlarla Dayanışma Eylemi

Kimi başörtülü çoğu başı açık, bazısı öfkeli bazıları endişeli yüzlerce kadın bugün Taleban rejiminin altında zor günler geçirmek zorunda kalacak Afgan kadınlarla dayanışmak için Bahariye’de Süreyya Operası’nın önünde buluştu.

Kadınların ellerinde üç büyük pankart vardı.

Pankartların ilk ikisi sadece Türkçeydi. Üzerlerinde “Hayatları için direnen Afgan kadınların yanındayız” ve “Dayanışma sınır tanımaz” yazıyordu. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak kaleme alınmış son pankartta ise “Afgan kadınlarla dayanışmaya” ifadesi yer alıyordu.

Selin Top: “Türkiye’nin Taliban rejimini tanıması kabul edilemez”

Kadınlar yalnız Afganistan’da iktidarı ele geçiren Taleban’a değil, bugün “Taliban’la görüşmeler noktasında biz gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir gerçek var, kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi yaparız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesine de tepkiliydi.

İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’ndan Selin Top, Taleban’ın kendisini olduğundan daha demokratik ve insanı haklarına saygılı olduğunu ispat çabasının aldatıcı olduğunu da ifade etti.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Top, “Biz bugün Afganistan’daki kadınlarla dayanışma için buradayız. Taliban rejiminde kadınların kendilerini kamusal alandan uzaklaştıracak korkunç uygulamalara karşı buradayız. Çünkü biliyoruz ki kadınlarda LGBTİ+’lar da her şeye rağmen Afganistan’da sokaktalar. Biz ‘görüş ayrılıklarımız yok’ diyen Türkiye’deki hükümetin eylemlerine karşı da sokaktayız. Taliban rejiminin tanınmasına karşı hükümete ve Türkiye’ye de sesleniyoruz aynı zamanda. Bu asla kabul edilemez. Kadınların ve LGBTİ+’ların Afganistan’da hayatı söz konusu. Taliban ilk günlerde tepki çekmemek için biraz da basının gözünü boyayacak demeçler verirken ancak biz biliyoruz ki kadınların üniversiteye girişleri engelleniyor. Eğitim hakları engelleniyor çalışma hakları de öyle” dedi.

Yeliz Vurgun: “Taliban’ın Afganistan’da hakimiyetini kurması ile kadınlar ve çocuklar bir takım haklarından mahrum kalacak”

“Bedenlerimizi savaş ganimeti olarak görenlere karşı, isyandayız; inancı bize ters değil diyen tek adama karşı, isyandayız; Afganistan’da hayatları altüst olan kadınlar için LGBTİ+’lar için çocuklar için isyandayız; patriarkaya ve ırkçılığa arşı isyandayız” şeklinde slogan atan kadınlar tüm toplumu Afganistan’da kadınların ikinci sınıf insan hale getirilmesine karşı birlik olmaya çağırdı.

Eylemcilerden Yeliz Vurgun, VOA Türkçe’nin soruları üzerine “Cihatçı terör örgütü Taliban’ın Afganistan’ı işgal etmesi ve hakimiyetini kurması sonucunda aslında orada kadınlar ve çocuklar bir takım haklarından mahrum bırakılacaklar. Şeriat kurallarına göre yaşamak zorunda kalacaklar. Bu kadınların ölüm ve hapis cezaları ile ilave bir takım engellerle karşılaşması demek. Buna karşı da uluslararası feminist mücadele kadın dayanışmasını büyütmek için bulunduğumuz her alanda ses çıkarmak için bugün de Kadıköy’de toplandık. Mücadelemiz sınırları aşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Bütün dünya kadınları birleşerek kurtulacağız kurtuluşumuz birlikte olacak”

Eylemde “Taliban yanlısı kadın düşmanı iktidarı yıkacağız”, “Taliban ve emperyalist güçler kaybedecek Afganistan’da hayat kazanacak”, “Taliban’ı biz kadınlar tanımıyoruz”, “Özgürlüğümüz için birleşelim ve direnelim” yazılı dövizler de taşındı.

Protesto gösterisine katılanlardan Yazgül Yıldırım, “Şu anda orada kadınların Taliban zulmüne teslim olmamak için intihar ettiklerini duyuyoruz. Köleliği reddettiğimiz için onlarla dayanışmak için onlara güzel mesajlar göndermek için onlara moral olmak açısından buradayız. Zaten gerek kendi ülkemizde olsun gerek başka ülkelerde olsun bütün dünya kadınları birleşerek kurtulacağız, kurtuluşumuz birlikte olacak” derken bir başka eylemci Özlem Damla Arık ise

“Aslında Taliban’ın gerici sömürücü politikalarına kadınlara LGBTİ+’lara uyguladığı işkencelere şiddete karşıyım. Bizim dayanışmamızın sınır tanımadığını, dünyadaki bütün kadınların birlikte direnerek işgalci devletlere, sömürücülere, kadın düşmanlarına karşı birlikte mücadele verdiklerini göstermek için bugün burada toplandık” ifadelerini kullandı.

