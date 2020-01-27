HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbullu muhtarlardan Elazığ’a yardım yağdı

İstanbullu muhtarlardan Elazığ’a yardım yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

İstanbul’un 39 ilçesinin 961 mahallesinin muhtarları, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için harekete geçti.

İstanbul’un 39 ilçesinin 961 mahallesinin muhtarları, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Muhtarlar tarafından mahallelilerden toplanan çeşitli yardımlar, kolilere koyulup sınıflandırılarak tırlara yüklendi. Tırlar, Elazığ’da depremzedelere yardım için yola çıktı.
İstanbul’un 39 ilçesinden 961 mahallenin muhtarları, Elazığ’daki meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için bir araya geldi. İstanbul Muhtarlar Federasyonu tarafından Elazığ’daki depremzedelere yardım etmek amacıyla kampanya düzenlendi. ‘Her evden bir battaniye’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun katılım göstererek ellerinden gelen yardımı yaptı. Vatandaşlar, kışlık kıyafet, kazak, bot, mont, battaniye, soba gibi çeşitli malzeme yardımında bulundu. Bir araya getirilen malzemeler, farklı ilçelerden gelen kamyon ve tırlara yüklenerek Elazığ’daki depremzedelere yardım amacıyla Ümraniye’den yola çıktı.
İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, yapılan yardımlar hakkında konuşarak, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız üşümesin diye her evden bir battaniye sloganıyla yola çıktık. Ama slogan o kadar büyüdü ki İstanbul’un 961 muhtarı bir araya geldi. Bir tır dedik ama beş tır malzeme oldu. Şu anda yerleştirip akşamüzeri dualarla yola göndereceğiz. Bizim niyetimiz okyanusa damla misali katkı sunmak. Devletimizin ihtiyacı var noktasında yola çıkmadık, biz ne yapabiliriz noktasında yola çıktık. Bu bağlamda Türk Kızılay’ıyla beraber çalışıyoruz. 961 muhtar iki gün boyunca malzeme topladı. 39 ilçeden arabalarla kamyonlarla malzeme geldi. Elazığ’da kar yağsa İstanbul’da üşüyoruz, bir cana bir şey olsa yanıp tutuşuyoruz” dedi.
Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Muhtarı Kemandar Yılmaz, “Allah bu acı günü hiçbir ülkeye, devlete göstermesin. Elimizden gelen çabayı yapıyoruz. Bütün basın aracılığıyla bütün vatandaşlar bildirdik. Gerekli yardımı yaptık. İnşallah tırlara yükleyip göndereceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ceren’in katili için istinaf başvurusuCeren’in katili için istinaf başvurusu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon TL daha ödenek

Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine yeni ödenek

Denizli'de amaç paraşütü kazası! Travertenlere düştü

Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü!

Haluk Levent'ten yardım istediler! İkbal'in kulaklarına kavuşması için 250 bin lira lazım

Kulaklarına kavuşsı için Haluk Levent'ten yardım istediler!

Bartın'da karbonmonoksit zehirlenmesi! Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Depremin ardından yollarda dev yarıklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.