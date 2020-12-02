İstanbullu Salgında Daha Çok Destek ve Uzun Kapatma İstiyor

Amun ‘‘Kesinlikle geç kalınmış bir karar daha evvelden alınması lazımdı. Şu an eşim, dostum, tanıdığım, hepsi de COVİD’li. Çoğu da yoğun bakımda. Bizim insan pek korunmayı sevmiyor. Rahat davranıyorlar. Yoğun bakımların yoğun olduğunu biliyoruz. Hükümet açıklamıyordu daha evvel. Baskı olunca açıklamak mecburiyetinde oldu. Ama gene de alınmış iyi bir karar ama bunu bir ay evvel üç hafta evvel almaları gerekirdi’’ diyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin aldığı Corona virüsü salgınına yönelik yeni tedbirler, Salı akşamı saat 21.00 itibariyle devreye girdi. Buna göre hafta içi akşam 9’la sabah 5 arası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Haftasonları ise Cuma akşam saat 9’da başlayacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı 5’te son bulacak.

‘‘Kapatma kararı geç kalınmış ama doğru bir karar fakat biz pazarcı esnafı ne yapacağız’’

Yaşadığı maddi kriz sonrası tekstil dükkanını kapatan ve pazarlarda tezgah açan Turgay Öztunalı da sokağa çıkma yasağını da genişleten tedbirlerin, daha da geliştirilmesinden yana. Ancak sosyal desteğin de unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Turgay Öztunalı ‘‘Bence doğru bir karar değil, geç kalınmış bir karar. Daha önceden böyle bir şeye izin vermeyecekti Cumhurbaşkanı. Tabii esnaf zor durumda, bizler zor durumdayız. Ben zaten semt pazarlarını kovalayan otuz yıllık bir esnafım. Dükkanım vardı, kapattım. Şimdi haftasonu bu yasaklar gelince ne olacak? Onu da yapamayacağız? Pazarları bir kazancımız oluyordu o da olmayacak şu an. Biz ne yapacağız? Zor diyorum. Oradan buradan borç alarak idare etmeyi düşünüyorum’’ dedi.

‘‘Hükümet ne karar verirse saygılı olmalıyız’’

Özel sektörde çalışan İbrahim Kerkük ise kısıtlamaların zamanlaması ve şeklinden ve verilen desteklerden memnun.

Kerkük ‘‘Şimdiye kadar iyi idare ettiler. Ama yapacak bir şey yok bundan sonra. Mecbur kaldı da bizi eve kapattı. Cumhurbaşkanını sevmeyen çok kimse var ama Allah razı olsun çok güzel bir yönetim yaptı. Başka ülkeler de destekliyor. Bu kapatmaya gerek duydu ki, yaptı. Ekonomik destekler konusunda gerekeni yapıyor. Önemli olan şu süreci sağlıklı şekilde atlatmak. Birileri ülkemizi kötüleseler de güneşli günler göreceğiz. Kötülerlerse de ülkemizi, ben hükümetimize, ülkemize, insanlarımıza güveniyorum’’ dedi.