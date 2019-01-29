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İstanbullular 2018’de Pazartesi sendromu için kahveyi seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı künefe iken en çok tercih edilen yemeklerde ise başında hamburger geldi.

Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı künefe iken en çok tercih edilen yemeklerde ise başında hamburger geldi. Yılın çıkış yapan lezzeti tam 50 bin sipariş ile lokma, Pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.

Scotty Yemek, 2018 yılında verilen siparişlerden oluşturduğu 2018 yemek raporun açıkladı. Buna göre; en fazla yemek siparişini ilçeler Kadıköy, Üsküdar ve Şişli oldu. Yılın en iyi çıkış yapan lezzeti 50 bin sipariş ile lokma, Pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.

Yılın en iyi çıkış yapan lezzeti: Lokma
Verilere göre, İstanbulluların en çok tercih ettiği tatlıların başında künefe yer aldı. En çok tercih edilen yemeklerde ise hamburger ilk sırayı alırken, hamburgeri lahmacun ve Adana dürüm takip etti. 2018’in son 5 ayında ise geleneksel lezzetlerden lokma tekrar sahneye çıktı. Yemek uygulamasının teslim ettiği 50 bin adet lokma ile, yılın en iyi çıkış yapan tatlısı oldu.
Verilere göre yılın ikinci yarısında tam 60 bin fincan kahve içildi. Latte favori iken, filtre kahve ve Americano da ilk üçte yerini aldı. İstanbullular Pazartesi sendromuyla baş etmek için ise en fazla kahve siparişi verdi. Gece acıkanlar ya da tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler ise en fazla künefe, sufle, lahmacun ve kebap istedi. Yemek uygulamasından verilen siparişlerin yüzde 62’si IOS’tan, yüzde 38’i ise Android kullanıcılarından geldi.

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