İstanbullular 2019 yılında en çok domates ve patates tüketti

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - MÜCAHİT TÜRETKEN - İstanbul'da 2019 yılında en çok tüketilen meyveler karpuz ve elma olurken sebzelerde domates ile patates ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, İstanbul'da yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2018 yılında toplam 2 milyon 816 bin 408 ton ürün getirilirken bu rakam 2019 yılında 2 milyon 779 bin 355 ton olarak gerçekleşti.

Her iki hale 2018 yılında, 1 milyon 220 bin 376 ton meyve girişi olurken 2019 yılında bu rakam 54 bin 951 ton azalarak 1 milyon 165 bin 425 ton olarak kayıtlara geçti.

2018 yılında hallere 1 milyon 596 bin 32 ton sebze girişi yapılırken bu rakam 2019 yılında artarak 1 milyon 613 bin 930 ton oldu.

- Bu yıl da en çok getirilen meyve karpuz

2018 yılında hallere tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, mandalina, portakal, elma, muz oldu.

Bu sıralama 2019 yılında karpuz, elma, mandalina, portakal, limon şeklinde değişti.