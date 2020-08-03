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  4. İstanbullular Adalar'a akın etti! İskelede yoğunluk oluştu

İstanbullular Adalar'a akın etti! İskelede yoğunluk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde Adalar’a gitmek isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Kadıköy'deki vapur iskelesine gelen Erol Yıldırım “Sosyal mesafe diye bir şey yok. Anlatamıyoruz milletimize. Uyarılara uymuyorlar. Çoluk çocuk korka korka gidiyoruz” diye konuştu.

İstanbullular Adalar'a akın etti! İskelede yoğunluk oluştu

Kadıköy’deki iskeleye gelenler vapurlara binmek için uzun kuyruklara girdi. Çok sayıda vatandaşın beklemesi üzerine ek vapur seferleri düzenlendi. Görevliler kuyrukta bekleyen vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarı yaptı. Yapılan tüm uyarılara rağmen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

'KORKA KORKA GİDİYORUZ'

Adalar'a gitmek için ailesiyle birlikte Kadıköy'deki vapur iskelesine gelen Erol Yıldırım “Sosyal mesafe diye bir şey yok. Anlatamıyoruz milletimize. Uyarılara uymuyorlar. Çoluk çocuk korka korka gidiyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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