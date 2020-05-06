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İstanbullular AVM'lerin Açılmasını istiyor mu?

06.05.2020 16:15 | Son Güncelleme

VOA Türkçe İstanbullulara 11 Mayıs'ta alışveriş merkezlerinin açılma kararını nasıl karşıladıklarını sordu. İstanbulluların önemli bir bölümü alışveriş merkezlerinin gelecek Pazartesi günü itibariyle açılacak olmasının doğru olmadığı görüşünde

İstanbullular AVM'lerin Açılmasını istiyor mu?

Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı azalmaya başladıkça başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde mağazaların açıldığı, halkın her gün bir önceki güne daha fazla sayıda sokaklara çıktığı ve trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Gündelik hayatın normalleşmesi yolunda bir diğer adım ise alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs’ta açılması yönündeki karar oldu.

Ancak İstanbulluların önemli bir bölümü alışveriş merkezlerinin gelecek Pazartesi günü itibariyle açılacak olmasının doğru olmadığını düşünüyor.

İşsiz grafiker: ‘‘Meclis’in bile çalışmadığı bir ortamda AVM’nin çalışması saçma’’

Son iki aydır çalışamayan grafiker Metin Tekeroğlu da bu görüşte.

Tekeroğlu, ‘‘Şu anda alışveriş merkezlerinin açılması kararı halk için yapılan bir şey değil. Sadece belirli bir zümre için yapılan bir şey. Meclis’in bile çalışmadığı bir ortamda AVM’nin çalışması saçma sapan bir iş. Ekonomiyi harekete geçirmek deniyor da hangi ekonomi? Ortada ekonomi yok ki. Var mı? Ben grafikerim aylardır iş yok. Benim ekonomim yok’’ diyor.

Emekli Yalçın: ‘‘Sağlık bakanlığı güzel çalıştı ama çalışmaların neticesini daha tam almadık’’

Emekli Fethi Yalçın ise Sağlık Bakanlığı’nın Corona virüs salgınındaki göz kamaştırıcı çalışmasının alışveriş merkezlerinin ‘erken’ açılmasıyla boşa düşeceği endişesini taşıyor.:

‘‘Sağlık Bakanlığı’nı tebrik ediyorum. Bence çok güzel çalışıyor. Bu çalışmaların neticesini tam almış değiliz. Bence kademeli yapılsa biraz bu haziran sonuna doğru olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu kadar çaba boşa gitmesin yazık. Herkes söylüyor, ‘ikinci dalga bekleniyor’ diyor. Eylül, ekim gibi soğuklar normal grip başladığında, insanlar hastalandığı zaman daha da kötü durumlar olabilir diye düşünüyorum. Allah korusun ülkemizi, bu insanlar bu kadar büyük çaba gösterdiler 45 gün evden çıkmadılar. Keza tam gençlik çağında kanları kaynayan 20 yaş altındaki çocukları evlerini tıkıldı. Bu kadar sabır gösterdiler biraz daha sabır göstersinler diye düşünüyorum.’’

Evden bunaldığı için çıktığını söyleyen Mesut Karık, Bahariye Caddesi’nde bir bankta soluklanırken alışveriş merkezlerinin açık olmasının pratikte bir fayda sağlamayacağını düşünüyor.

Karık, ‘‘Ben alışveriş merkezlerinin açılmasına kuşkuyla bakıyorum. Bir yandan evet normalleşme yönünde bir adım ama insanlar iç içe olacak. Bu bana sakıncalı geliyor. Kaldı ki salgın sürecinde alışveriş merkezindeki mağazadan alışveriş yapsan ne yapmasan ne? Zaten AVM’lerdeki restoranlar açılmıyor. Buna şu an tam hazır değiliz. Camiler yasak, Cuma namazları kılınmıyor. Ramazan dolayısıyla hiçbir yere çıkılmıyor. Bu durum daha varken AVM’lerin açılması doğru mu acaba?’’ diyor.

AVM’lerin kontrollü açılmasını isteyen de var

Karı koca hava almak için sokağa çıktıklarını söyleyen Uğur ve Hatice Balkaş, daha farklı düşünüyorlar. Balkaşlara göre, ‘‘Kontrollü ve temkinli olunup gereken önlemler alınırsa alışveriş merkezlerinin açılması iyi bir gelişme. Zira insanların çalışmaya da ihtiyacı var.’’

Liseye giden bir kız çocuğu olan Zeynep Çebi ise AVM’lerin kontrollü açılmasını desteklerken okulların açılması halinde çocuğunu okula göndermeyeceğini dile getiriyor.

Zeynep Çebi, ‘‘En azından AVM’lerin açılması denenebilir. Sonuçta bir de dünya gerçekleri var. Yaşam devam etmek zorunda. Bazı zorunluklar var. Eminim, Corona yüzünden çok zor durumda insanlar var. Karar vermek çok zor tabii. Bir tarafta çok büyük bir salgın bir tarafta çok zor durumda insanlar var. Kontrollü bir şekilde sıkı kontrollerle, denetimlerle açılabilir. Çocuğumu okula göndermek

istemem. Özellikle okulların açılmasından endişe duyarım. Çocukların kontrolü zor. Yakın mesafede oturacaklar zaten devamlı elleri yüzlerinde. Bence bu dönem okullar bitti. Bunu kabullenmek zorundayız’’ diyor.

‘‘YKS’nin Temmuz’a ertelendiği ilan edildikten sonra erkene çekilmesi sınava hazırlananlarının psikolojisini bozdu’’

İki çocuğundan biri üniversiteye sınavına Hülya Aksu ise YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’nin önce Temmuz’a ertelenip sonra Haziran’a geri alınmasının öğrencilerin psikolojini bozduğunu dile getiriyor.

Aksu, ‘‘Oğlumun çok canı sıkıldı. Hocalar ona göre program yapmıştı. Temmuza göre. Derslerini ve müfredatı ona göre yetiştireceklerdi. Şimdi daha hızlandırılmış şekilde çalışmaya başladılar. Onlar da ne yapacaklarını şaşırdı.

Alışveriş merkezlerinin açılması da bence erken. İkinci bir dalgadan, virüsten korkuyoruz. Gerekli olan şeyleri alan şeyi aldıktan sonra eve koşuyoruz’’ diyor.

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