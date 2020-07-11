İstanbullular Ayasofya Kararını Nasıl Karşıladı?

Danıştay 10. Dairesi’nin, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını bozmasıyla Ayasofya, ibadethane statüsüne geri dönüyor. Peki İstanbullular bu karara nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullular’a düşüncelerini sordu.

Bazı İstanbullular kararın siyasi ve erken seçim yatırımı olduğunu savunurken bazıları ise daha önce yapılması gereken gecikmiş bir karar olduğunu savundu.

Emekli Mine Aka, “Şu anda gündemimiz Ayasofya olmamalı. Bildiğim kadarıyla zaten ibadete de açıktı. Bilmeyen insanları bu şekilde kandıracaklar herhalde. Bu aldatmaca diye düşünüyorum. Bu şekilde siyaset yapılması bana çok yanlış geliyor” dedi.

Doktor Şaban Coşkun “Alınması gereken bir karardı. Milletin çok istemesinden dolayı Ayasofya ibadete açılıyor. Müze olmamasında bir sakınca yok çünkü müze gibi ziyaretler devam edecek. Nasıl Sultanahmet’te devam ediyorsa orada da devam edecektir. Bence sadece namaz vakitlerinde kapatılacaktır. Ayrıca ziyaret bedava olacağı için herkesin daha çok sevinmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.