İstanbullular Ayasofya Kararını Nasıl Karşıladı?

Danıştay 10. Dairesi’nin, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını bozmasıyla Ayasofya, ibadethane statüsüne geri dönüyor. Peki İstanbullular bu karara nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullular’a düşüncelerini sordu.
Bazı İstanbullular kararın siyasi ve erken seçim yatırımı olduğunu savunurken bazıları ise daha önce yapılması gereken gecikmiş bir karar olduğunu savundu.
Emekli Mine Aka, “Şu anda gündemimiz Ayasofya olmamalı. Bildiğim kadarıyla zaten ibadete de açıktı. Bilmeyen insanları bu şekilde kandıracaklar herhalde. Bu aldatmaca diye düşünüyorum. Bu şekilde siyaset yapılması bana çok yanlış geliyor” dedi.
Doktor Şaban Coşkun “Alınması gereken bir karardı. Milletin çok istemesinden dolayı Ayasofya ibadete açılıyor. Müze olmamasında bir sakınca yok çünkü müze gibi ziyaretler devam edecek. Nasıl Sultanahmet’te devam ediyorsa orada da devam edecektir. Bence sadece namaz vakitlerinde kapatılacaktır. Ayrıca ziyaret bedava olacağı için herkesin daha çok sevinmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.
Kararın gereksiz olduğunu söyleyen esnaf Kemal Demir ise, “Sadece biz değil bütün dünya yıllardan beri müze olarak gördü Ayasofya’yı. Turizm gelirimizin azalacağını düşünüyorum. Diğer ülkelerdeki camiler bu karar sonrası değiştirilip kilise yapılabilir. Ayrıca Bunun erken seçim için yapıldığını ve gündem değiştirmeye yönelik bir karar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
''86 yıllık esaret sona erdi''
Emekli Metin Keltaş, “86 yıllık bir esaret sona erdi. Şahsım ve millet olarak çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra böyle bir yanlışa girip de ülkedeki vakıf yerlerini, camileri müze gibi değişik adlar altında esaret altına almazlar” ifadelerini kullandı.
İşletmeci Gürkan Yıldırım ise, “Bizim bunca camimiz varken gündemimiz Corona olmalı. Salgın yüzünden ülkemiz kötü durumda. Belki öyle görünmüyor ama esnaf kan ağlıyor, ekonomimiz bitmiş durumda. Gündemin Ayasofya olması çok saçma. Bizim önceliğimiz ekonomimiz. Cami olmuş, kilise olmuş, müze olmuş, bunlar önemli değil. Bizim için önemli olan milletimizin mutlu olması ve ekonomimizin güçlü olması” dedi.
Emekli Hacı Ali Erdemir: “Danıştay’ın almış olduğu kararı destekliyorum, olumlu buluyorum. Cami olması uygundur. Bununla birlikte Ayasofya’nın eski kullanım amacına da saygı duymak gerekiyor. Cami olarak kullanıldığı zaman diğer dine mensup olan insanların da bu camiye erişebilmesi gerekmektedir. Bunun için düzenleme yapılırsa memnun oluruz” derken, Esnaf Musa Faziloğlu, “Cami kararını destekliyorum. Bu konu sürekli cami olsun olmasın şeklinde gündemdeydi. Sonuçlandı ve herkes rahatladı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
''Gereksiz bir karar, seçim yatırımı''
Beyazıt’ta esnaf olan Musa Aksakal, “Oraları iyi bilen birisiyim. Ayasofya’nın çevresinde üç dört cami var, içinde 20 kişi yok. Ben gereksiz buluyorum. Bence bu karar seçim yatırımı. Bunu halka sanki İstanbul’u fethetmişler gibi sunacaklar” ifadelerini kullanırken, ev hanımı
Türkan Söğüt, “Önceden Ayasofya’ya para vererek giriyorduk. Şimdi ibadethane olarak rahatça kullanabileceğiz” diyerek kararı yerinde bulduğunu söyledi.