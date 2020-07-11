HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbullular Ayasofya Kararını Nasıl Karşıladı?

İstanbullular Ayasofya Kararını Nasıl Karşıladı?

11.07.2020 22:59 | Son Güncelleme

VOA Türkçe, Ayasofya'nın ibadethane statüsüne geri dönmesi kararını halka sordu. Bazı İstanbullular kararın siyasi ve erken seçim yatırımı olduğunu, bazıları ise daha önce yapılması gereken gecikmiş bir karar olduğunu söyledi

İstanbullular Ayasofya Kararını Nasıl Karşıladı?

Danıştay 10. Dairesi’nin, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını bozmasıyla Ayasofya, ibadethane statüsüne geri dönüyor. Peki İstanbullular bu karara nasıl bakıyor? VOA Türkçe İstanbullular’a düşüncelerini sordu.

Bazı İstanbullular kararın siyasi ve erken seçim yatırımı olduğunu savunurken bazıları ise daha önce yapılması gereken gecikmiş bir karar olduğunu savundu.

Emekli Mine Aka, “Şu anda gündemimiz Ayasofya olmamalı. Bildiğim kadarıyla zaten ibadete de açıktı. Bilmeyen insanları bu şekilde kandıracaklar herhalde. Bu aldatmaca diye düşünüyorum. Bu şekilde siyaset yapılması bana çok yanlış geliyor” dedi.

Doktor Şaban Coşkun “Alınması gereken bir karardı. Milletin çok istemesinden dolayı Ayasofya ibadete açılıyor. Müze olmamasında bir sakınca yok çünkü müze gibi ziyaretler devam edecek. Nasıl Sultanahmet’te devam ediyorsa orada da devam edecektir. Bence sadece namaz vakitlerinde kapatılacaktır. Ayrıca ziyaret bedava olacağı için herkesin daha çok sevinmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.

Kararın gereksiz olduğunu söyleyen esnaf Kemal Demir ise, “Sadece biz değil bütün dünya yıllardan beri müze olarak gördü Ayasofya’yı. Turizm gelirimizin azalacağını düşünüyorum. Diğer ülkelerdeki camiler bu karar sonrası değiştirilip kilise yapılabilir. Ayrıca Bunun erken seçim için yapıldığını ve gündem değiştirmeye yönelik bir karar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

''86 yıllık esaret sona erdi''

Emekli Metin Keltaş, “86 yıllık bir esaret sona erdi. Şahsım ve millet olarak çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra böyle bir yanlışa girip de ülkedeki vakıf yerlerini, camileri müze gibi değişik adlar altında esaret altına almazlar” ifadelerini kullandı.

İşletmeci Gürkan Yıldırım ise, “Bizim bunca camimiz varken gündemimiz Corona olmalı. Salgın yüzünden ülkemiz kötü durumda. Belki öyle görünmüyor ama esnaf kan ağlıyor, ekonomimiz bitmiş durumda. Gündemin Ayasofya olması çok saçma. Bizim önceliğimiz ekonomimiz. Cami olmuş, kilise olmuş, müze olmuş, bunlar önemli değil. Bizim için önemli olan milletimizin mutlu olması ve ekonomimizin güçlü olması” dedi.

Emekli Hacı Ali Erdemir: “Danıştay’ın almış olduğu kararı destekliyorum, olumlu buluyorum. Cami olması uygundur. Bununla birlikte Ayasofya’nın eski kullanım amacına da saygı duymak gerekiyor. Cami olarak kullanıldığı zaman diğer dine mensup olan insanların da bu camiye erişebilmesi gerekmektedir. Bunun için düzenleme yapılırsa memnun oluruz” derken, Esnaf Musa Faziloğlu, “Cami kararını destekliyorum. Bu konu sürekli cami olsun olmasın şeklinde gündemdeydi. Sonuçlandı ve herkes rahatladı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

''Gereksiz bir karar, seçim yatırımı''

Beyazıt’ta esnaf olan Musa Aksakal, “Oraları iyi bilen birisiyim. Ayasofya’nın çevresinde üç dört cami var, içinde 20 kişi yok. Ben gereksiz buluyorum. Bence bu karar seçim yatırımı. Bunu halka sanki İstanbul’u fethetmişler gibi sunacaklar” ifadelerini kullanırken, ev hanımı

Türkan Söğüt, “Önceden Ayasofya’ya para vererek giriyorduk. Şimdi ibadethane olarak rahatça kullanabileceğiz” diyerek kararı yerinde bulduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Yaşlı adam serada ölü bulundu! Korkunç şüpheYaşlı adam serada ölü bulundu! Korkunç şüphe
Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleriDiyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri

En Çok Okunan Haberler

Denizde yüzerken buldu, hemen polise haber verildi

Denizde yüzerken buldu, hemen polise haber verildi

Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdi

Babacan merak edilen sorunun yanıtını verdi

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Çirkin yorumlara tepki! 'Bırak edepsizler...'

Çirkin yorumlara tepki! 'Bırak edepsizler...'

İzmir'de tramvay karıştı: Al, çekmişsin işte

İzmir'de tramvay karıştı: Al, çekmişsin işte

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Irak’ta ABD ordusuna ait 3 araç silahlı kişilerce ateşe verildi

ABD'ye Irak'ta saldırı şoku! Orduya ait araçlar ateşe verildi

Yaşlı adam serada ölü bulundu! Korkunç şüphe

Yaşlı adam serada ölü bulundu! Korkunç şüphe

Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması

Diyanet'ten Ayasofya açıklaması

11 Temmuz 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Ayasofya önünde çekildi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İşte 15 Temmuz Mehteri

İletişim Başkanı paylaştı: İşte 15 Temmuz Mehteri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.