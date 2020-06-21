İstanbullular Babalar Günü'nde Belgrad Ormanı'na akın etti

Babalar Günü'nde piknik yapmak isteyenler yine Belgrad Ormanı’na akın etti. Piknikçilerin akını nedeniyle ormana giden caddeler üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir ambulans trafik nedeniyle dakikalarca trafikte bekledi. Orman içinde boş masa kalmadı, çocukların maskesiz olduğu görüldü. Belgrad Ormanı'nın girişinde araçlardan bulunanların ateş ölçümü görevliler tarafından yapıldı. Görevliler ayrıca maske uyarısında bulundu.

ARAÇ İÇLERİNDE SOSYAL MESAFESİZ VE MASKESİZ YOLCULUK

Bazı araçların içinde çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Ormana gitmeye çalışan bazılarının ise yürümeyi tercih ettiği görüldü. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle saatlerce yolda bekledi.

Trafikte kalan bir aracın ön koltuğunda 3 kişi olduğu görüldü. Araçtakilerden sadece arka koltukta oturan bir kişinin yüzünde maske olması dikkat çekti. Araç sürücüsü ise “İki saattir yoldayız, perişan olduk. Pikniğe geldik” dedi. Ön sağ koltukta iki kişi oturan kadınlardan birisi ise “Maskemiz var, yeni çıkardık” diyerek elindeki maskeyi gösterdi. Trafikte kalan Yakup Çarı ise “Bir saattir yoldayız, içerisi kalabalıksa çıkarım” dedi.