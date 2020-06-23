İstanbullular Baroların Eylemi Hakkında Ne Düşünüyor?

Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen Baro başkanlarının kente girişine izin verilmemesi konusunda VOA Türkçe, İstanbullulara düşüncelerini sordu.

Alihan Karaca : ”Bir vatandaş olarak bir milletvekilimi benim bir şehre alınmaması, bir şehrin valisinin bir milletvekilini şehre almaması demek, o halkı temsil eden kişiyi almaması demek kendi halkına karşı gelmesi demek. Baro başkanlarının alınmaması da aynı şey. O da seçilmiş, onun da temsil ettiği insanlar var. Aynı şeklide bir Baro değil 60 Barodan bahsediyoruz. Bir mesleği yok sayılmış olarak gösteriyorlar.”

Safi Karaduman: “Yürümek doğal bir demokratik haktır. Bundan niye korkuyor ki devlet? Kendi vatandaşından korkan devlet olur mu?

Kadir Sarıince: “Ne talepleri varmış? Ben o konudan anlamam ama birden fazla baro olmazsa tek baro mu olacakmış? Bir ilde bir Baro. Evet. Koskocaman İstanbul’da bir Baro yeterli gelecek mi? Gelebilir mi sizce? Ne iyiyse o olsun. Başka ülkemiz yok.”

Haydar Yegek: “Bence haklılar davalarında, yürümeye neden izin yok. Demokratik ülke değil mi bırakın yürüsün, sıkıntı yok. Hani demişti Süleyman Demirel yollar yürümekle aşınmaz. Bırakın yürüsünler, ne olur yani. Benim düşüncem bu. Davalarında haklılar. Farklı avukat büroları farklı bürolar açmaya gerek yok, yeterlidir. Çok özür dilerim ama Türkiye’de demokrasi yok şu anda. Ben bu ülkede yaşıyorum, yaşamaya da devam ediyorum. Ülkemde demokrasi yok. Standart bir kişi mantığı var, bu vaziyette devam ediyor. Demokrasi ağızda kalan tek diştir diye bir deyim var. Ama öyle bir deyim yok. Ben katılmıyorum. Demokrasi çok önemli ülke için. Senin için de benim için de.”