HABER

İstanbullular bayram tatilini fırsata çevirdi, sahiller doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular sahilleri ve piknik alanlarını doldurarak renkli görüntüler oluşturdu.Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular, güneşli havanın keyfini çıkartarak piknik alanlarına ve sahillere akın etti .

Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular sahilleri ve piknik alanlarını doldurarak renkli görüntüler oluşturdu.
Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbullular, güneşli havanın keyfini çıkartarak piknik alanlarına ve sahillere akın etti . Vatandaşlar Zeytinburnu Sahiline gelerek yeşil alanlarda mangallarını yakıp piknik keyfini doyasıya yaşadı. Semaver eşliğinde sofralarını renklendiren İstanbullular, gönüllerince eğlenirken küçükler ise hamak sefası yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

“Buraya gelip çocuklarla piknik yapmak çok güzel ”
Sahille ailesiyle birlikte gelen Kenan Fidan, “Bundan daha büyük keyif bulamayız başka bir yerde, şimdi cebimizde paramız olsaydı başka bir yere giderdik daha uzak bir yere gideriz. Ama bizim için burası daha güzel buraya gelip çocuklarla gelip piknik yapmak, keyif yapmak bambaşka bir şey. Her bayram tatilini bu şekilde değerlenip bu güzel anların tadını çıkartıyoruz. Mangalımızı yapıp çayımızı içiyoruz çok da güzel oluyor” dedi.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Sünnet olacak oğluna 'Hacı Murat' konvoylu ilçe turu attırdıSünnet olacak oğluna 'Hacı Murat' konvoylu ilçe turu attırdı
Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, renkli görüntülerle başladıTekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, renkli görüntülerle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devrilen traktörün altında can verdi

Korkunç kaza! Traktör devrildi ve...

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

Yollar kan gölüne döndü! Acı bilanço

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.