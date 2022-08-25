İstanbullular bu sabaha yağmurla başladı! Yollar resmen göle döndü

AFAD ve AKOM'dan yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde bastıran yağışlar sonrası trafik felç olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde aralıklı olarak yer yer etkili olan yağışlar bu sabah da devam etti.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Dün gecenin ardından İstanbullular bu sabaha da yağmurla uyandı. Neredeyse tüm kentin üzerini kara bulutlar kaplarken özellikle Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası yollar göle döndü.

ARAÇLAR HAREKET ETMEKTE ZORLANDI

Sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan İstanbullular, dışarı çıktığında göle dönen yollarla karşılaştı. Özellikle ara cadde ve sokaklarda yolların sularla kaplanırken araçların hareket etmekte zorlandığı görüldü.



