İstanbullular Deprem Haklarını Ne Kadar Biliyor?

İstanbul'da geçen hafta meydana gelen depremin ardından en çok tartışılan konular şehrin içindeki toplanma alanları ve bugüne dek toplanan deprem vergileri oldu.

İstanbul’un Beşiktaş semtinde vatandaşlara nerede oturduklarını, toplanma alanlarının neresi olduğunu bilip bilmediklerini ve 1999 yılında yaşanan depremin ardından getirilen vergilerin nereye harcandığına dair bir fikirleri olup olmadığını sorduk.

Birçokları, kendi yaşadıkları semtlerdeki toplanma alanlarının neresi olduğunu bilmiyor. Birçok kişi de 1999 yılından bu yana toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı konusunda fikir sahibi olmadıklarını belirtiyor.

