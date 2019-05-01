HABER

İstanbullular dikkat! 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 06:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yapılacak kutlamalardan ötürü bazı yollar trafiğe kapatılıcak. İşte İstanbul'da bugün trafiğe kapatılacak yollar.

İstanbullular dikkat! 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; ilimizde düzenlenecek etkinliklerin bayram sevinç ve coşkusuyla gerçekleştirilmesini diliyoruz" denildi.

Valilik ayrıca yarın kapalı olacak yolların listesi ile alternatif güzergahları da paylaştı.

İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR - 1 MAYIS

Alınan önlemler ise şöyle sıralandı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" açık hava toplantısı Düzenleme Komitesi organizasyonunda Bakırköy İlçemizdeki Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler nedeniyle 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü Saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle;

BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

  • İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

  • Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

  • İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

  • Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar

  • D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası

  • Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar

    • ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

    • Yüce Tarla Caddesi

    • İstanbul Caddesi

    • Rauf Orbay Caddesi

    BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

    • Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı

    • Beyoğlu-Mete Caddesi

    • Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi

    • Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi

    • Şişli-Halaskargazi Caddesi

    • Şişli-Cumhuriyet Caddesi

    • Şişli -Ortaklar Caddesi

    • Şişli- Aytekin Kotil Caddesi

    ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

    • Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

    • Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

    • Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek.

    • Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.

    • Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek.

    • Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.

    • Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.

  • Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek.

  • Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek.

  • Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek.

  • Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek.

  • Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.

  • Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.

    • -Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.

    -Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatılacak.

    Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
    Şehidin cenazesi Çankırı’daŞehidin cenazesi Çankırı’da
    Taksim’de 1 Mayıs önlemleri sürüyorTaksim’de 1 Mayıs önlemleri sürüyor
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    istanbul trafiğe kapatılan yollar 1 Mayıs istanbul 1 mayıs 1 mayıs kutlama

    En Çok Okunan Haberler

    Trump'tan Venezuela açıklaması

    Trump'tan Venezuela açıklaması

    İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

    İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

    Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

    Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

    Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

    Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

    Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

    Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

    İlginizi Çekebilir

    Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

    Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

    Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

    Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

    Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

    Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

    Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

    Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

    Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

    Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

    PKK'ya Amanos darbesi!

    Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 7 askerimiz yaralı

    Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı

    Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

    MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

    MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

    TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

    TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

    Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

    Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.